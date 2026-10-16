Gram altında dip neresi? Tuna Kaya korkulacak rakamı açıkladı

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İstanbul
Altın ne kadar daha düşecek? Yatırımcılar altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmaları merakla izliyor, Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında ons ve gram altın için önemli teknik seviyelere dikkat çekti. Kaya altın için dip noktayı açıkladı.
Amerika tarafında dün enflasyon verileri, yani TÜFE verilerinin açıklandığını hatırlatan Kaya, "Yıllık bazda beklenti yüzde 3,6 iken veri yüzde 3,7 geldi. Beklentinin üzerinde açıklandı. Ancak asıl sürpriz çekirdek enflasyon tarafındaydı. Beklenti yüzde 0,2 iken veri yüzde 0,3 seviyesinde geldi." dedi.
Beklentinin üzerinde gelen bu veri, dün itibarıyla piyasaları adeta sarstı. Bugün de üretici fiyat endeksi açıklandı ve burada da şok yaşandı arkadaşlar. Beklenti yüzde 0,6 seviyesindeyken veri, beklentinin iki katından fazla, yüzde 1,3 olarak geldi. Bu, aylık bazdaki artış.
ABD tahvil faizleri düştüğü için dolardan çıkılıp ABD tahvillerine yönelim olduğunu belirten Kaya, "Geçen hafta BlackRock'ın da bir uyarısı vardı. Hisse senedi piyasasından çıkıp tahvillere yönelme şeklinde bir tavsiyesi söz konusuydu" dedi.
Kaya, "Korku endeksi tarafında da dün itibarıyla 18'li seviyelere yaklaşmıştık. Şu an itibarıyla 17'li seviyelerde bulunuyoruz."
"Fed'in faiz kararına 13 gün kaldı. 28 Ekim'de Fed'in faizleri pas geçme olasılığı yüzde 73 seviyesinde fiyatlanıyor. Ancak aralık ayında Fed'in faizleri artırma ihtimali yüzde 67 seviyesinde. Buradaki yüzde 23'lük olasılığı da eklediğimizde, Fed'in önümüzdeki aylarda faiz artırma ihtimali yüzde 90 seviyesine ulaşıyor."
"Dolar/TL 49,41 seviyesinde, Euro/TL ise 55,46 seviyesinde bulunuyor. Euro/Dolar paritesinin bir miktar avro lehine toparlanmasıyla Euro/TL bugün yükselişte.
Altın dün 4.100 seviyesinin altına gerilemişti. "
"Bugün ise 4.170 seviyelerine yakın seyrediyor. Yukarıda 4.250 bandını aşmamız gerekiyor. İlk etapta aşağıda 4.100 seviyesinin üzerinde kalınması kritik bir bölge."
"4.100 seviyesi aşağı yönlü ihlal edilebilir. Ancak önceki dönemde de arkadaşlar, 4.100 doların altına sarkıldıktan sonra özellikle Çin Merkez Bankasının güçlü alımları olduğunu görmüştük. Çin Merkez Bankası, altın fiyatı düştükçe altın toplamaya devam ediyor."
"Altının küresel döviz rezervlerindeki payına bakıyoruz. 2007 yılında yüzde 5,77 seviyesinde olan altının payı, 2025-2026 itibarıyla yüzde 20 seviyesinin üzerine çıkmış durumda." dedi.
Gram altına ilişkin konuşan Kaya şöyle devam etti:
"Gram altın tarafında da dün itibarıyla 6.500 TL seviyesinin altına geriledik. Bugün tekrar 6.600 TL seviyesinde bulunuyoruz. Yukarıda 6.650 TL seviyesinin aşılması, gram altın için pozitif olacak."
"Altın açısından 6.300 TL seviyesi artık son bölge, bana göre son dip bölgesi."
"Ons gümüşte de 56 dolar seviyesine kadar geriledik. Öncesinde de arkadaşlar, bu seviye tekrar test edilmişti. Ons gümüş, bu seviyeye geldikten sonra buradan 72 dolara kadar tırmanmıştı."
"Bu ölçekte 55-56 dolarlık seviyeler, gümüş açısından orta ve uzun vadede önemli bir alım fırsatı. Yukarıda 60 dolar direnci var. Gümüşün 60 dolar direncini aşmasıyla beraber toparlanma tekrar hız kazanmış olacak."
"Gram gümüş tarafında da kritik bölge olan 94 TL seviyesini kırmıştık. Dün itibarıyla burada da 88 TL'li seviyelere kadar gerilemiştik. Bugün itibarıyla bir miktar toparlanma söz konusu. Yukarıda 94-95 TL seviyesinin aşılması, gram gümüşte de toparlanma anlamına geliyor."
"Borsa İstanbul'da da kan kaybı devam ediyor. 12.000 puanlık kritik destek eşiğinde bulunuyoruz. 12.000 puanın altında kalıcılık sağlanması, borsada satışların devamını getirebilir."
"Bu ölçekte 11.500 puan ilk destek bölgesi. 12.000 puanın kaybedilmesiyle beraber düşüşlerin devam etmesi durumunda 11.000 puan bölgesine kadar geri çekilme görebiliriz." ifadelerini kullandı.