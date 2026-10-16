Gram altında dip neresi? Tuna Kaya korkulacak rakamı açıkladı

Beklentinin üzerinde gelen bu veri, dün itibarıyla piyasaları adeta sarstı. Bugün de üretici fiyat endeksi açıklandı ve burada da şok yaşandı arkadaşlar. Beklenti yüzde 0,6 seviyesindeyken veri, beklentinin iki katından fazla, yüzde 1,3 olarak geldi. Bu, aylık bazdaki artış.

