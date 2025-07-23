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 | Özge Sönmez

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Yatırımcıların ve alım-satım yapanların gözü kulağı altın fiyatlarında. Haftayı yükselişle açan altın fiyatları kısa süreli düşüşlerle birlikte yükselişine devam ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? İşte günler fiyatlar...

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 07:29
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 07:45

küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altın, kısa süreli düşüşlere rağmen tırmanışını devam ettiriyor. Özellikle , ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın güne 4.449,09 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.203,00 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı.

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

İŞTE 23 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.425,54 dolar
SATIŞ: 3.425,81 dolar

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.449,09 TL
SATIŞ: 4.450,50 TL

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.310,00 TL
SATIŞ: 29.753,00 TL

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.203,00 TL
SATIŞ: 7.277,00 TL

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.019,17TL
SATIŞ: 4.240,96 TL

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

ATA ALTIN

ALIŞ: 29.165,00 TL
SATIŞ: 29.687,00 TL

Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.723,00 TL
SATIŞ: 28.976,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 14.406,00 TL
SATIŞ: 14.555,00 TL

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#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#döviz kurları
#yatırım
#Ekonomi
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