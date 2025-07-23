Gram altında tarihi rekor! Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar

Altın fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altın, kısa süreli düşüşlere rağmen tırmanışını devam ettiriyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Gram altın güne 4.449,09 TL alış fiyatı ile başladı. Çeyrek altın ise 7.203,00 TL alış fiyatı ile günün açılışını yaptı.

İŞTE 23 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.425,54 dolar

SATIŞ: 3.425,81 dolar

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.449,09 TL

SATIŞ: 4.450,50 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 29.310,00 TL

SATIŞ: 29.753,00 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.203,00 TL

SATIŞ: 7.277,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.019,17TL

SATIŞ: 4.240,96 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 29.165,00 TL

SATIŞ: 29.687,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.723,00 TL

SATIŞ: 28.976,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 14.406,00 TL

SATIŞ: 14.555,00 TL