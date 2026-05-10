Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 10 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.714,76 dolar
Satış: 4.715,32 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.245,58 TL
Satış: 6.285,18 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.998,67 TL
Satış: 44.829,06 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.784,36 TL
Satış: 44.654,66 TL
YARIM ALTIN
Alış: 21.930,59 TL
Satış: 22.483,29 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.999,67 TL
Satış: 11.241,64 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.874,79 TL
Satış: 6.875,62 TL