Dolar gri liste sonrası düşüşe geçti İşte döviz kurlarında son durum

28 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:34

Türkiye gri listeden çıkarsa altın, dolar ve borsanın başına gelecekleri böyle sıraladı

Türkiye gri listeden çıkarsa altın, dolar ve borsanın başına gelecekleri böyle sıraladı

Türkiye, Singapur'da yapılan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısının ardından resmen gri listeden çıktı. Kararın açıklanmasının ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Dolar/TL kurunda gün içinde aşağı yönlü hareketler görüldü.

BAKAN ŞİMŞEK 'BAŞARDIK' DİYE DUYURDU

Singapur'daki toplantının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Türkiye'nin gir listede çıkış haberini "Başardık" ifadesi ile duyurdu.

Böylelikle 2021 yılında gri listeye giren Türkiye listeden çıkmış oldu. Türkiye saati ile 12:00'da FATF yetkilileri yaptıkları resmi açıklama ile 28 Haziran 2024 itibariyle Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını açıkladı.

DOLAR GÜN İÇİNDE KADEMELİ OLARAK DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde İstanbul serbest piyasada dolar güne 32,9690 liradan, avro 35,2470 liradan başladı. Bir önceki gün doların satış fiyatı 32,8850 lira, avronun satış fiyatı ise 35,2640 lira olmuştu.

Öğleden sonra İstanbul serbest piyasada dolar 32,8720 liradan, avro 35,2040 liradan satıldı. Akşam saatlerine doğru düşüşe devam eden dolar ekranlarda 32,80 TL'ye Kapalıçarşı piyasasında ise 32,70 TL'ye geriledi.

BORSA DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Öte yandan Borsa İstanbul'da da değer artışları görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 10.739,78 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 58,57 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 10.739,78 puana çıktı. Dün, 10.680,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 57,87 puan ve yüzde 0,54 artışla 10.738,78 puandan başladı.