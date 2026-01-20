Grönland geriliminde Avrupa’nın sessiz kozu

Trump’ın Grönland ısrarı karşısında Avrupa’nın elindeki 2,84 trilyon dolarlık ABD Hazine tahvili stoku, Washington üzerinde sandığımdan çok daha büyük bir baskı kurabilir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı devralma yönündeki ısrarı, Avrupa’da sadece diplomatik değil, finansal cephede de hesapların yeniden yapılmasına yol açıyor. Financial Times’ın dikkat çektiği üzere, Beyaz Saray’ın elinde ticaret ve güvenlik başlıklarında ciddi kozlar olsa da Avrupa’nın masaya koyabileceği başka, hatta daha etkili bir güç var: ABD Hazine tahvilleri.