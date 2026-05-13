GSB işçi alımı kura sonuçları ve canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara’da bulunan GSB Merkez Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi meslek koluna toplam 157 işçi alımı yapılacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin canlı yayın bilgileri belli oldu. Salon kapasitesi doğrultusunda kura çekimi yerinde de takip edilebilecek. GSB işçi alımı kura sonuçları ekranında kazanan adayların bilgileri yer alacak. Kura çekiminin ardından ilgili meslek kolu için aranan şartların sağlandığına dair belgeler başvuru yapılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edilecek. Asil ve yedek olarak hak kazanan ancak belgelerini teslim etmeyenler haklarını kaybedecek. Peki GSB işçi alımı kura sonuçları 2026 açıklandı mı? GSB işçi alımı kura çekimi canlı nereden izlenir? İşte, GSB işçi alımı canlı yayını ve kura sonuçları isim listesi…

HABERİN ÖZETİ GSB 157 sürekli işçi alımı kura sonuçları 2026 isim listesi! GSB işçi alımı kura sonuçları asıl/yedek adaylar açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından taşra teşkilatına 157 temizlik görevlisi alımı için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekimi, GSB Merkez Binası Konferans Salonu'nda saat 10:30'da başladı ve GSB'nin resmi Youtube hesabından canlı olarak izlenebiliyor. Kura çekimi sonucunda ilan edilen kadronun 4 katı kadar asıl (626) ve 4 katı kadar yedek (628) aday belirlenecek. Kura sonuçları isim listeleri ile birlikte en geç bugün saat 20:00'a kadar pgm.gsb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Asil ve yedek olarak hak kazanan adaylar, belirlenen tarihlerde gerekli belgeleri şahsen başvuru yaptıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim etmek zorunda. Belgelerini teslim etmeyenler haklarını kaybedecek ve kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar belirlenecek.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı kura çekimi canlı yayını saat 10.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü. GSB temizlik görevlisi alımı kura çekimi noter huzurunda Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası Konferans Salonu’nda düzenlendi. Kura çekimi canlı olarak GSB’nin resmi Youtube hesabından yayınlandı.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

GSB işçi alımı kura sonuçlarına göre ilan edilen kadronun 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecek. 626 asil aday ve 628 yedek aday kura çekimiyle beraber belli olacak. GSB işçi alımı canlı yayınında sonuçlar hızlı aktığından adaylar, sonuçları isim listeleri ile beraber kontrol edebilecek. GSB işçi alımı kura sonuçları isim listeleri pgm.gsb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listelerinin en geç bugün saat 20.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

KURA ÇEKİMİNDE ASIL VE YEDEK OLAN ADAYLAR DİKKAT

GSB işçi alımı kura çekimi tamamlandıktan sonra asıl/yedek adaylar belirlenecek. Kura çekiminin ardından asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde ilgili meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeyen evraklarını, başvuru yaptıkları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edecek.

GSB İŞÇİ ALIMI İÇİN SÖZLÜ SINAV DÜZENLENECEK

Kura çekiminin ardından sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlık tarafından belirlenecek. Sözlü sınav yeri ve tarihleri sonrasında ilan edilecek. Sözlü sınavlarda adaylara görevin getirdiği mesleki bilgi ve mesleki beceri alanlarından soru sorulacak. 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınavlarda adayların başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

Başarı sıralaması belirlenmesinde sözlü sınav puanı esas alınacak. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecek.

