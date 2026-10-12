KYK burs başvurularının başlamasıyla beraber binlerce öğrenci yeni yılda burs ücretlerine gelecek zam tutarına odaklandı. Her yıl yaşlılık maaşı, engelli aylığı, İOKBS bursu, KYK burs gibi ödemelerde artış yapılıyor. KYK bursundan ön lisans öğrencileri, ikinci öğretim, örgün eğitim, yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler yararlanabilecek.İkinci üniversitesini okuyanlar ise burslardan yararlanamayacak. Herhangi bir özel kurum veya vakıftan burs ödemesi almak başvurulara engel olmayacak. Gazi olanlar veya bekar çocukları, sağlık kurulu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olanlar, anne ve babasını kaybedenler, lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesi’nde tamamlayanlar, koruma kanunuyla devlet korumasında olanlara burslarda öncelik sağlanacak. Peki KYK burs ücreti 2026-2027 ne kadar olacak? İşte,KYK burs zammı için yapılan hesaplama…

Özetle

HABERİN ÖZETİ GSB KYK burs ücreti 2026-2027 ücreti zamlandı mı, kaç TL oldu? Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora burs zammı KYK burs başvurularının başlamasıyla, 2026-2027 eğitim öğretim yılında burs ücretlerine yapılacak zam oranları merak ediliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs tutarı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz eğitim yılında 4 bin lira olan burs tutarının, Ocak ayından itibaren zamlı olarak hesaplara yatırılması bekleniyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencilerine 4 bin lira ödenen bursun, %20 artışla 4 bin 800 liraya yükselmesi öngörülüyor. Burs artışının yeni yılda %30'un altında olması beklenmezken, %25 zamla 5 bin lira, %30 zamla 5 bin 200 liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Burs hakkı kazanan öğrencilere, sonuçlar ilan edildikten sonra 3 aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor. Burs hakkı elde edemeyen öğrencilere, geri ödemeli öğrenim kredisi verileceği belirtiliyor.

KYK BURS ÜCRETİ 2026-2027 ZAMLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan eğitim yardımı başvuruları 12-16 Ekim tarihleri arasında alınacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere sağlanacak burs tutarı henüz resmi olarak açıklanmadı. Her yıl ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ödenen burs tutarı zamlanıyor.

Geçtiğimiz eğitim yılında 4 bin lira olarak ödenen burs tutarı, Ocak ayından itibaren zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

Geride kalan Kasım ve Aralık ayında burs ödemeleri eski ödemeler üzerinden devam edecek. KYK burs sonuçları ilan edildikten sonra ise burs ödemeleri yeni tutar üzerinden yatırılacak.

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında burslar ön lisans ve lisans öğrencilerine 4 bin lira olarak ödeniyordu. 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenci bursuna %20 artış yapılması durumunda 800 lira artacak ve 4 bin 800 liraya yükselecek.

Burs artış tutarının yeni yılda %30’un altında olması beklenmezken %25 zam durumunda 5 bin lira, %30 zam durumunda ise 5 bin 200 liraya ulaşacak. Burs zammının %35 seviyesine çekilmesi durumunda 5 bin 400 lira ve %40 olması durumunda ise 5 bin 600 lira olacak.

BURS SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA TOPLU ÖDEME YAPILACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sağlanan burs yardımının yatırılması için öncelikli olarak sonuçların açıklanması beklenecek. Burs değerlendirme işlemlerinin uzun sürmesi sebebiyle burs hakkı tanınan öğrencilere 3 aylık toplu ödeme yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı burs sonuçları ilan edildikten sonra ödeme tarihlerini ayrıca duyuracak.

ÖĞRENİM KREDİSİ ALMAK ZORUNLU OLMAYACAK

KYK burs değerlendirmesi yapılırken öğrencilerin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim alınan şehir başta olmak üzere diğer birçok durum dikkate alınacak. Burs hakkı elde edemeyen adayların tamamına ise öğrenim kredisi verilecek. Geri ödemeli öğrenim kredisi almak zorunlu olmazken isteyen öğrenciler, taahhütname onayı yaparak kredi hakkı elde edecek. KYK öğrenim kredisi ödemeleri ise mezun olunan tarihten itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlanacak.