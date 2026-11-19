KYK burs ve kredi başvuruları 6 Kasım 2026'da ilan edildi ve burs ödemeleri başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularının onaylanmasının ardından toplu bir şekilde burs veya kredi ödemelerini alıyorlar. KYK burs ve kredi başvuru sonuçları kasım ayında açıklandı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurduğu tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. 2026 yılında KYK burs tutarı 4 bin TL olarak belirlenmişti. Her yeni yılda öğrenci burs ve kredilerine de belirli miktarlarda artış yapılıyor. Kasım ayında toplu yatırılan burs ve kredi ödemeleriyle birlikte öğrencilerin hesaplarında toplamda 8 bin TL yatırılacak. Burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sıralandırılarak yapılıyor. T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0 olan öğrenciler ilk ödeme gününde, 8 olan öğrenciler son ödeme gününde burslarını alıyor. Peki KYK bursları yattı mı? Burslar ne zaman yatacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ KYK bursu yattı mı, toplu mu yattı? T.C. kimlik numarasına göre KYK burs ve öğrenim kredisi ödeme tarihleri KYK burs ve kredi başvurularının 6 Kasım 2026'da ilan edilmesinin ardından, öğrencilerin aralık ayında toplu ödeme alması beklenmektedir. 2026 yılı için KYK burs tutarı 4 bin TL olarak belirlenmiştir. Aralık ayında toplu yatması beklenen ödemelerle öğrencilerin hesaplarına toplamda 12 bin TL yatırılacaktır. Burs ve kredi ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre sıralandırılarak yapılacaktır. KYK bursları, başarı şartının yerine getirilmemesi, öğretim kurumundan ayrılma gibi durumlarda kesilebilir.



KYK BURSU YATTI MI 2026?

KYK burs ve kredi ödemeleri henüz öğrencilerin hesaplarına yatırılmadı. 2026 yılında üniversiteye yeni kaydolmuş veya ilk kez KYK burs veya kredi başvurusunda bulunan öğrencilerin ilk ödemeleri için tarih verildi. GSB takvimine göre ilk ödemeler 18 Kasım'da başladı. 2026 yılı için belirlenen burs tutarı 4 bin lirayken bursların toplu yatırılmasıyla öğrenciler Kasım ayında hesaplarında 8 bin TL görecekler. Yeni yılda burs ve kredi ücretlerine de zam yapılması bekleniyor.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri T.C. kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan öğrencilerin ödemesi her ayın 6'sında, 2 olan öğrencilerin ödemesi 7'sinde, 4 olan öğrenciler ödemesi 8'inde, 6 olan öğrencilerin ödemesi 9'unda, 8 olan öğrencilerin ödemesi ise her ayın 10'unda yapılıyor.

İlk defa burs veya öğrenim kredisi alacak öğreciler için GSB'nin belirlediği takvim şu şekilde:



Aralık atı için GSB tarafından belirlenen takvim şu şekilde;

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar, 6 Aralık Pazar günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar, 7 Aralık Pazartesi günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar, 8 Aralık Salı günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar, 9 Aralık Çarşamba günü

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar, 10 Aralık Perşembe günü

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİYOR?

KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, burs almaya devam edebilmeleri için başarı şartlarını sağlaması gerekiyor. 4’lük sistem üzerinden 2 ve üzeri, 100’lük sistem üzerinden 53,33 üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenciler, başarılı olarak değerlendirilerek burs almaya devam edebilecekler. Başarısız olma, öğretim kurumundan ayrılma, en az bir yarıyıl uzaklaştırma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama gibi durumlarda burs ödemeleri kesilebilir.

Başarı notu şartının yerine getirilmemesi, eğitim kurumundan ayrılma, çıkarılma, uzaklaştırma cezası alma, vazgeçme, kayıt dondurma, ders kaydı yapmama, eğitim kurumunun kapatılması, yurttan çıkarma cezası alma, öğrencinin kesin hükümle mahkum olması, hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi, öğrencinin gerçeğe aykırı belge sunma, vatandaşlıktan çıkma gibi durumlarda burs ödemesi kesilir.



