GSS borcu olanlar müjde: AK Parti'den açıklama geldi! 400 bin kişinin 250 milyon TL'yi aşan borcu siliniyor

25 Kasım 2024 15:47 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 15:51

AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ile ilgili bazı düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. GSS primini ödeyemeyen yaklaşık 400 bin kişinin 250 milyon liraya yakın borcu af kapsamında silinecek. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin de olduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunmasının ardından, konuyla ilgili konuştu.

Genel sağlık sigortası borçları düzenlemesi hakkında düzenleme​ hayata geçiyor. AK Parti​'den konuyla ilgili açıklama geldi. Kanun teklifinin perşembe günü Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülecek. Bu kapsamda GSS borcu olan 400 bin kişinin 250 milyon TL borcu silinecek.

GSS BORÇLARI DÜZENLEMESİ HAYATA GEÇİYOR

Ödeme gücü olmayan yaklaşık 400 bin kişinin GSS borcu hükümet tarafından siliniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Usta, "Yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1/1/2015 öncesine ait zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da genel sağlık sigortasını erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak amaçlanmaktadır." dedi.