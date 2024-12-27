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GSS prim borçlarını silen yasa Meclis'ten geçti! Herkesin aklında tek bir soru var: Ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
27 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:53
GSS prim borçlarını silen yasa Meclis&#039;ten geçti! Herkesin aklında tek bir soru var: Ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

Genel Sağlık Sigortası'nın (GSS) 2015 yılı öncesine ait olan prim borçları siliniyor. Meclis yasayı onayladı. GSS prim borcu affı geliyor. 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borç silinecek. Peki, hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade edilecek mi? İşte cevabı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda (GSS) önemli değişiklikler öngören 28 maddelik yasa teklifi​ Meclis'ten geçerek yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borç terkin ediliyor.

GSS​ PRİM BORCU AFFI GELDİ

Hüküm, kanunun yayımlandığı ayın başından itibaren uygulanacak. 2015 yılı öncesine ait olan prim borçlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yasayla GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçildiği duyuruldu.

ÖDEYENLERE PARA İADESİ VAR MI?

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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