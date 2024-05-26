Gül diyarında büyük kazanç fırsatı! Litresi 12 bin euro

26 May 2024 09:54 - Güncelleme : 26 May 2024 09:57

Türkiye'nin Isparta ile birlikte en güzel kokan şehirleri arasında yer alan Burdur'da gül hasadı süreci başladı. Hasat sürecinin ardından elde edilen gül yağları da şehir için büyük bir gelir kapısı haline gelmiş durumda

İçerisindeki vitaminlerin yarı sıra sakinleştirici etkisiyle de bilinen gül yağı kozmetik sektöründe de önemli bir yere sahip. Temizlik ürünleri, esans ve saç bakım ürünlerine kadar kadar pek çok farklı alanda kullanılan gül yağının litresi ise 12 bin euroya (yaklaşık 420 bin lira) satılıyor.

ÇİFTÇİYİ SEVİNDİREN HASAT

Bölgedeki üreticilerin yüzünü güldüren bir diğer gelişme ise geçtiğimiz yıla oranla toplam hasadın yaklaşık 2-3 katına çıkması oldu.

Geçen yıl 30 tonluk gülün, bu yıl 100 tonlara çıkması bekleniyor.

Göl kenarında hasadı yapılan güller toplanıp suyunun alınması ile birlikte şişelere dolduruluyor. Gül sularına dünyanın birçok ülkesinden talep gelirken elde edilen gelir ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.