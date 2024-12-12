Gümrük işlemlerinde devrim niteliğinde değişiklik! Bakan Bolat duyurdu: 2025 yılında süreç tamamlanacak

12 Aralık 2024 12:52 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:13

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrük işlemleri ve şirket kuruluşlarında devrim niteliğinde bir değişiklik başlatacaklarını duyurdu. 2025'te, şirket kuruluşlarına ilişkin ödemelerin tamamen elektronik ortamda yapılacağını belirten Bakan Bolat, bu süreçlerin dijital hale getirileceğini açıkladı.

İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı devam edecek mi? Bakan Ömer Bolat'tan yeni açıklama

İkinci el araç satışında 6 ay ve 6 bin km sınırı devam edecek mi? Bakan Ömer Bolat'tan yeni açıklama

Ticaret Bakanı​ Ömer Bolat, yeni yılda tacirlerin işlerini kolaylaştırmak adına bir dizi düzenleme ve yenilik getireceklerini duyurdu. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) yönelik uygulamaları genişletmeyi planladıklarını söyleyen Bolat, şirket kuruluş işlemlerinin artık tamamen elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

ŞİRKET KURULUŞUNDA DİJİTAL DÖNEM

Bakan Bolat, şirket kuruluşlarının şu anda MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirildiğini hatırlatarak, 2025 yılında ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemelerin de elektronik ortamda tamamlanabileceğini söyledi. Bu sayede girişimcilerin ticaret sicili müdürlüklerine veya başka bir kuruma gitmelerine gerek kalmadan, elektronik ya da mobil imza kullanarak evlerinden veya ofislerinden şirket kurabileceklerini ifade etti. Bolat, MERSİS Mobil uygulamasının da kapsamını genişlettiklerini belirterek, şirket bilgilerindeki değişiklik başvurularının da mobil uygulama üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.

VERGİ GELİRLERİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ GÜMRÜKLERDEN

Gümrük hizmetlerindeki dijitalleşme​ çalışmalarına da değinen Bakan Bolat, 2023 yılının ilk 10 ayında 2,5 milyon ithalat ve 4,1 milyon ihracat beyannamesi düzenlendiğini paylaştı. Bu dönemde 10,3 milyon araç, 7 milyon konteyner ve 152 milyon yolcu işleminin gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye’nin vergi gelirlerinin yüzde 23,7’sinin gümrüklerden elde edildiğine vurgu yapan Bolat, bu alandaki süreçlerin sade, şeffaf ve dijital hale getirildiğini ifade etti.

YENİ NESİL GÜMRÜK UYGULAMALARI

Ticaret Bakanı, dış ticaret işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla birçok yenilikçi uygulama geliştirdiklerini ifade etti. "Kağıtsız Gümrük Projesi", "Liman Tek Pencere", "Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi", "Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi" gibi dijital sistemlerin hayata geçirildiğini kaydeden Bolat, firmaların gümrük idaresine uğramadan işlemlerini gerçekleştirebileceği Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve İhracatta Yerinde Gümrükleme gibi uygulamalara devam edildiğini söyledi. Bu statüden yararlanan firma sayısının 750’ye çıkarıldığını da ekledi.

PİLOT UYGULAMALAR DEVREDE

Bakan Bolat, Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu Ortak Transit Sistemi’nin kasım ayında güncellenerek devreye alındığını söyledi. Ayrıca, "BİLGE Gümrük Platformu" adı altında tüm elektronik gümrük işlemlerinin tek bir çatı altında birleştirileceğini duyurdu. "Kağıtsız Gümrük Projesi" kapsamında yapay zeka ve OCR (otomatik karakter tanıma) teknolojilerinin kullanılacağını ifade eden Bolat, bu uygulamaların pilot olarak Esenboğa Gümrük İdaresi ve diğer birkaç bölgede başlatıldığını söyledi. Hava yolu işlemlerinin dijitalleştirilmesine yönelik projelerin de hızla devam ettiğini belirtti.