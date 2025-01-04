Gümrük vergileri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de! 'Mirasçı' detayına dikkat: Birden borçlu olabilirsiniz

04 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 16:45

Gümrük vergileri ve para cezalarının tahsiline ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı, gümrük vergileri ve para cezalarının takip ve tahsili için yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre, gümrük vergileri, yükümlünün ölümü halinde reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilecek.

Vergi​ ve para cezaları için yeni düzenlemeyi Ticaret Bakanlığı​ açıkladı. Söz konusu tebliğlerle kuruluşların işleyişine ilişkin bazı değişikliklere gidildi. GÜMRÜK VERGİLERİ VE PARA CEZALARI İÇİN DÜZENLEME Yeni düzenlemeye göre değişiklikler şöyle; Gümrük vergileri, yükümlünün ölümü halinde reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilecek.

Kabahatler Kanunu'na dayandırılarak mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına itirazda bulunulabilecek.

Gümrük vergileri, yükümlünün ölümü halinde reddi miras talebinde bulunmayan mirasçılardan tahsil edilecek.

Para cezaları ise "cezaların şahsiliği" ilkesi gereğince mirasçılardan alınamayacak.

Tecil ve taksitlendirmeye ilişkin olarak yetki, gümrük müdürlükleri ile gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine ait olacak. İlgili Haberler Miras paylaşımında yeni dönem! O şart kaldırıldı: Artık kardeşler arası miras paylaşımı kolaylaşacak