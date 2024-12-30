Gümrüklerde yakalanan eşyaların değeri 55,2 milyar lira oldu

30 Aralık 2024 13:30 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:31

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde 55,2 milyar liralık kaçak eşya yakalandığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Burada gümrüklerde 55,2 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildiğini duyurdu.

GÜMRÜKLERDE 55,2 MİLYAR LİRALIK KAÇAK EŞYA

Gümrüklü sahalarda eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini titizlikle kontrol ettiklerini vurgulayan Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle;

"Geçen yıl yakalama olay sayısı 5 bin 775 idi. 2024'te bu sayı yüzde 26 artarak 7 bin 300'e çıktı. Yıllık yakalamalar geçen yıl rekor seviyeyle 23 milyar lira olmuştu. 2024'te ise yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya ulaştı.

24,3 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

2023'te 726 olayda 5 milyar 474 milyon liralık uyuşturucu yakalaması gerçekleştirmişken 2024'te olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değer olarak da yüzde 456'lık artışla 30 milyar 450 milyon lira değerinde 24 ton 300 kilogramlık uyuşturucu madde yakalamasına ulaştık. Tek seferde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 4,5 tonluk metamfetamin yakalaması gerçekleştirildi.

Kaçak elektronik sigara alanında yasa dışı ticaret yakalamalarımız bu yıl da devam etti. 2024'te 4,469 milyon lira değerinde ve 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi.

TAM 1,3 TON KAÇAK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

2023'te 117 olayda 557 kilo kaçak altın yakalanmıştı. 2024'te ise olay sayısında yüzde 230, miktar bazında ise yüzde 133 artışla 1,3 ton ağırlığında ve 3 milyar liranın üzerinde kaçak altın yakalandı."