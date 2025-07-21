Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gümrükte 9,1 milyar liralık yakalama

Gümrük Muhafaza ekiplerinin bu dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 milyon 866 bin adet elektronik ve diğer türde eşya, canlı hayvan ve tarihi eser gibi farklı ürünler ele geçirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gümrükte 9,1 milyar liralık yakalama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:53

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 2025'in ilk yarısında gümrüklerde 3 bin 650 operasyonda 35 milyar 513 milyon liralık kaçak eşyaya el koydu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2025'in ocak-haziran döneminde gümrüklerde gerçekleştirilen operasyonlar ve ele geçirilen kaçak eşyalara ilişkin bilgi verildi.

Gümrükte 9,1 milyar liralık yakalama

Gümrükler Muhafaza ve İstihbarat birimlerince yeni nesil teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 650 operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Söz konusu dönemde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 114 artışla toplam 35 milyar 513 milyon lira değerinde yakalaması gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Gümrükte 9,1 milyar liralık yakalama

9 MİLYAR 67 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YAKALAMA YAPILDI

Operasyonlarda çeşitli türlerde kaçak eşyaya el konulduğu belirtilen açıklamada, bunların arasında 18,7 ton madde, 96 milyon 668 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 33 milyon 365 bin tekstil malzemesi, 29 milyon 866 bin çeşitli eşya, canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eserin yer aldığı kaydedildi.

Gümrükte 9,1 milyar liralık yakalama

Açıklamada, Haziran 2025'te yürütülen operasyonlar neticesinde de geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 199 artışla 9 milyar 67 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildiğine işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

Gümrükte 9,1 milyar liralık yakalama

"3,4 ton uyuşturucu madde, 16 milyon 710 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 9 milyon 872 bin çeşitli eşya, 4 milyon 458 bin tıbbi malzeme ele geçirildi. Bakanlık, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebep olarak ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermemektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emeklileri üzecek karar: İsa Karakaş maaş konusunda uyardı
Emekliye 27 bin liraya varan promosyon! Bankaların yarışı kızıştı
ETİKETLER
#uyuşturucu
#kaçakçılık
#gümrük muhafaza
#Teknoloji
#Kaçak Eşya
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.