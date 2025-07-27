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 | Bengü Sarıkuş

Gümrükte 'Labubu' operasyonu! 122 milyon liralık kaçak ürün

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadelede iki operasyon düzenledi. Operasyonda 'Labubu' isimli peluş oyuncaklara ve 122,8 milyon liralık kaçak eşyaya el konuldu.

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Gümrükte 'Labubu' operasyonu! 122 milyon liralık kaçak ürün
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 09:16

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Şırnak Habur Kapısı’nda iki ayrı operasyon düzenledi. Havalimanında, 'Labubu' adlı dijital karakterden esinlenerek üretilmiş 132 peluş oyuncağa el konuldu. Habur’da ise transit beyanla taşındığı iddia edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 tuşlu telefon yakalandı. Operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 122,8 milyon TL olan kaçak eşya ele geçirildi.

Gümrükte 'Labubu' operasyonu! 122 milyon liralık kaçak ürün

SABİHA GÖKÇEN'DE LABUBU OPERASYONU

İstanbul Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin risk analizi çalışmaları sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir yolcu takibe alındı. Yolcunun 'gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapmaya çalışması üzerine yapılan detaylı aramada, valizlerinde toplam 132 adet bulundu.

Gümrükte 'Labubu' operasyonu! 122 milyon liralık kaçak ürün

Oyuncakların son dönemde sosyal medyada gündem olan 'Labubu' adıyla bilinen dijital bir karakterden esinlenerek üretilmiş ve piyasaya bu şekilde sürülmüş olduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa değeri yaklaşık 659 bin TL olan bu ürünlerin satışa uygunluğu halen incelendiği açıklanırken oyuncaklara ise el konuldu.

Gümrükte 'Labubu' operasyonu! 122 milyon liralık kaçak ürün

122 MİLYON LİRALIK AKILLI VE TUŞLU TELEFON

Diğer tarafta bir tır, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptıktan sonra Habur Gümrük Kapısı'na yönlendirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın takibe alınmasının ardından yapılan detaylı aramada, transit beyanla bildirilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 adet tuşlu telefon taşındığı ortaya çıktı.

Gümrükte 'Labubu' operasyonu! 122 milyon liralık kaçak ürün

Söz konusu ürünlerin beyan dışı olarak yurtiçinde bırakılmak istendiği belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 122 milyon 170 bin TL olarak hesaplanan kaçak eşyaya el konulurken, adli süreç İstanbul Anadolu ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde yürütülüyor.

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ETİKETLER
#kaçakçılık
#cep telefonu
#gümrük
#Peluş Oyuncak
#Labubu
#Ekonomi
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