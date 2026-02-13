Gümüş düşmelere doymuyor! Kısa bir toparlanmanın ardından 'dibi' gördü

Gümüş, 29 Ocak'ta 121,60 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış, 2025 yılında yüzde 147 değer kazanarak en çok kazanç getiren değerli metallerden biri olmuştu. Ancak doların yeniden güçlenmesi ve artan risk iştahı altın ve gümüş gibi güvenli limanlara talebi zayıflatırken, fiyatlar yeniden sert düşüş gösterdi.