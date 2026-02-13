Gümüş düşmelere doymuyor! Kısa bir toparlanmanın ardından 'dibi' gördü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gümüşte kısa süreli toparlanma ve fiyatlardaki yükseliş kalıcı olmadı. Salı günü ons fiyatı 85 doların üzerine çıkarak yüzde 6’ya yakın prim yapan gümüş, haftanın devamında yön değiştirdi. Artan satış baskısıyla birlikte değerli metal bugün yüzde 10’a varan kayıpla 76 doların altına geriledi.
120 liraya kadar yükselen gümüşün gramı da 107 liraya düştü.
Peki yeni rakamla ilgili beklentiler ne yönde? İşte detaylar...
Gümüş, 29 Ocak'ta 121,60 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış, 2025 yılında yüzde 147 değer kazanarak en çok kazanç getiren değerli metallerden biri olmuştu. Ancak doların yeniden güçlenmesi ve artan risk iştahı altın ve gümüş gibi güvenli limanlara talebi zayıflatırken, fiyatlar yeniden sert düşüş gösterdi.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre; analistler gümüş fiyatlarının temel ekonomik göstergelerle olan bağının zayıfladığına ve faiz politikasıyla bağın büyük ölçüde koptuğuna dikkat çekerek yatırımcıları oynaklığa karşı uyarırken, J.P. Morgan gümüş fiyatlarında 2026 yılı için sert bir yükseliş öngörüyor. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat tahminini 81 dolar/ons olarak açıkladı.
Jeopolitik riskler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının yarattığı ticari belirsizlikler, Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler gümüş fiyatlarında sert yükselişe yol açmış ancak 31 Ocak'ta yaşanan sert satış dalgası ile 65 doların altına gerilemişti.