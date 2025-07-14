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 | Suat Vilgen

Gümüş fiyatı sert yükseldi! Artış sürecek mi? Finans uzmanlarından fiyat öngörüsü

Gümüş, 2011’den bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. Ticaret politikaları ve arz daralması, fiyatları yukarı çekti. Teknik analizlerde yeni hedefler öne çıkıyor.

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Gümüş fiyatı sert yükseldi! Artış sürecek mi? Finans uzmanlarından fiyat öngörüsü
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 07:28
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 07:33

ABD'nin ticaret politikalarında korumacı adımlar atacağına dair işaretler, fiyatlarında sert bir yükselişe neden oldu. Spot piyasada ons gümüş geçen hafta yüzde 4’e yakın değer kazanarak 38,34 dolara çıktı. ABD vadeli işlemler piyasasında ise fiyatlar 39 dolar seviyesine yaklaştı. Gümüş böylece 2011’den bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmış oldu.

Gümüş fiyatı sert yükseldi! Artış sürecek mi? Finans uzmanlarından fiyat öngörüsü

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 32’DEN FAZLA ARTIŞ

Ekonomim kaynaklı verilere göre, gümüş yılbaşından bu yana yüzde 32’yi aşan bir artış gösterdi. Fiyatlardaki yükselişte teknik göstergeler, arz daralması ve yatırımcı talebindeki artış etkili oluyor. ABD’nin ithalata yönelik yeni gümrük vergileri açıklaması, güvenli liman olarak görülen gümüşe olan ilgiyi artırdı.

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TEKNİK ANALİZLERDE 41-49 DOLAR SEVİYELERİ GÜNDEMDE

Finansal analiz platformu Discovery Alert, gümüş fiyatlarında teknik olarak "boğa flaması" ve "yükselen üçgen" formasyonlarının izlendiğini bildirdi. Bu göstergeler, kısa vadede fiyatın 41 dolara kadar yükselebileceğine işaret ediyor. Daily Gold analisti Jordan Roy-Byrne ise, fiyatların önümüzdeki üç ayda 49 doları test edebileceğini öngörüyor.

Gümüş fiyatı sert yükseldi! Artış sürecek mi? Finans uzmanlarından fiyat öngörüsü

ARZ DARALMASI VE FİZİKSEL TALEP ÖNE ÇIKIYOR

TD Securities analisti Daniel Ghali’ye göre, Londra piyasasında gümüşün kiralanma maliyetinin yüzde 4,5’e kadar yükselmesi fiziksel sıkışıklığa işaret ediyor. Bloomberg verilerine göre, sadece bir günde ETF’lere 1,1 milyon ons gümüş girişi oldu. Gümüşün hem değerli metal hem de endüstriyel kullanım alanları, özellikle güneş enerjisi gibi teknolojilerdeki talep artışıyla destekleniyor.

ETİKETLER
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#gram gümüş
#Ekonomi
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