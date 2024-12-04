Gümüş fiyatlarında yeni dönem: Uzmanlardan 33 dolar senaryosu

04 Aralık 2024 09:24 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 09:25

2025'te gümüş fiyatları yükselişe geçebilir. Çin’in artan sanayi talebi ve küresel arz açığı, fiyatları desteklerken Hindistan’ın güçlü yatırım talebi piyasaları hareketlendirecek. Uzmanlara göre, yeşil dönüşümle gümüşe olan ihtiyaç daha da artacak.

Altın ve gümüş bile yanına yaklaşamıyor! Dünyanın en gizli maddesi değerini katladı: Enerji ve savunmada kritik rol oynayacak

Altın ve gümüş bile yanına yaklaşamıyor! Dünyanın en gizli maddesi değerini katladı: Enerji ve savunmada kritik rol oynayacak

Son yıllarda küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa hareketleri, gümüş​ fiyatlarında dalgalanmalara yol açtı. 2025​ yılı için ise uzmanlar, özellikle sanayi talebi ve arz açığının fiyatları yukarı yönlü etkileyeceğini öngörüyor. Gümüş Enstitüsü Başkanı Michael DiRienzo’ya göre, Donald Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri ve güçlü dolar etkisi fiyatları kısa vadede zorlasa da, uzun vadede gümüş piyasasını destekleyecek birçok faktör bulunuyor.

SANAYİ TALEBİ ÇİN​'DEN GELECEK

Gümüş, hem yatırımcılar hem de sanayi sektörü için vazgeçilmez bir maden. DiRienzo, Çin’in 2025 yılında da sanayi talebinde lider olacağını belirtiyor. Özellikle elektronik ve elektrik sektöründe kullanılan gümüş talebinin 6.600 tona ulaşması bekleniyor. Bu, iki yıl önceki talebin neredeyse iki katı. “Çin’in sanayi talebindeki bu artışı, gümüş piyasasının itici gücü olacak,” diyen DiRienzo, bu yükselişin küresel piyasalar üzerinde olumlu bir etkisi olacağını ifade ediyor.

YATIRIM TALEBİ VE HİNDİSTAN'IN ROLÜ FİYATLAR ÜZERİNDE ETKİLİ

Gümüş yatırımları da dikkat çeken bir başka alan. Hindistan, küresel yatırım talebini ayakta tutan ülkelerden biri. Fiziksel yatırım talebinde (koin ve külçe gümüş) %15’lik bir düşüş öngörülse de, borsa yatırım ürünlerinde (ETP) yıllık bazda %8’lik bir artış bekleniyor. DiRienzo, Hindistan’ın bu alandaki yeni piyasasının sağlam bir talep oluşturduğunu ve bunun gümüş fiyatlarını destekleyeceğini söylüyor.

FAİZ ORANLARI VE FİYAT​ BEKLENTİLERİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi politikası da gümüş piyasasına etki edecek. Analistler, 2025 yılında en az 2-3 faiz indirimi bekliyor. DiRienzo, faizlerin düşmesinin yatırımcıları daha fazla sert varlığa, özellikle gümüşe yönlendireceğini ifade ediyor. Gümüş fiyatları 2024 yılında %28 oranında değer kazanırken, bu trendin 2025’te de devam edeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NERELERE ULAŞABİLİR?

Gümüş Enstitüsü, kesin bir fiyat tahmini yapmaktan kaçınsa da, uzmanların ons başına 36-38 dolar seviyelerini öngördüğünü belirtiyor. DiRienzo’ya göre, 2025 yılında gümüş fiyatlarının ortalama 32-33 dolar seviyesinde olması piyasa için oldukça olumlu bir senaryo.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN GÜMÜŞE ETKİSİ

Uzmanlar, yeşil enerjiye geçiş sürecinde gümüşün stratejik önemine de dikkat çekiyor. Güneş panelleri ve diğer yenilenebilir enerji ekipmanlarında yoğun olarak kullanılan gümüş, bu dönüşümün vazgeçilmez bir parçası olacak.