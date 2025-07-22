Gümüş, tarihi zirvesine yaklaştı!

Gümüş fiyatları Salı günü ons başına 38,90 dolar civarında seyrederek, zayıf dolar ve düşük Hazine tahvil getirilerinin kıymetli metallere olan talebi desteklemeye devam etmesiyle 14 yıllık zirvesinin yakınında tutundu.

Yatırımcılar ülkelerin ABD ile anlaşmalar yapması için belirlenen 1 Ağustos son tarihi öncesinde ticaret görüşmelerindeki gelişmeleri temkinli bir şekilde bekliyor. Parasal cephede ise piyasalar, faiz oranı politikasına ilişkin sinyaller için Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ilerleyen saatlerde (TSİ: 15.30) yapacağı açıklamaları bekliyor.

Türkiye'de son dönemde değer artışıyla dikkat çeken gümüşün gram fiyatı yükselmeye devam ediyor. 1 Gram Gümüş: 50,4884 liradan işlem görüyor.