Gümüş fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı! Beyaz altın yerinde durmuyor

20 Eylül 2024 09:40 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 09:41

FED faiz indiriminin ardından gümüş fiyatı önemli bir direnç trend çizgisini aştı ve güçlü kazanımların ardından 31,00 dolara doğru hareketlendi. Gümüş fiyatı üst üste ikinci gün kazançlarını artırarak Cuma günü ons başına 31,10 dolar civarında işlem gördü. Gümüş, ABD Federal Rezervi'nin (FED) Çarşamba günü yaptığı 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından destek alarak yükseldi.

Fed​'in 50 baz puanlık faiz​ indiriminin ardından gümüş​ fiyatları değer kazanıyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE), Çin Merkez Bankası (PBoC) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Eylül ayında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Güvenli liman gümüş, İsrail savaş uçaklarının Güney Lübnan​'a yoğun saldırılar düzenlemesiyle Orta Doğu'da tırmanan gerginlikten destek alarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

GÜMÜŞ FİYATI REKOR KIRDI

ABD Federal Rezervi'nin 2024 sonuna kadar daha fazla faiz indirimi yapması yönündeki artan beklentiler gümüş talebi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Son nokta grafik projeksiyonları kademeli bir gevşeme döngüsünü gösterdi. 2024 için medyan faiz oranı Haziran ayındaki %5,125'lik önceki tahminden %4,375'e revize edildi.

Getiri sağlamayan bir emtia varlığı olarak kıymetli metal gümüş tutmanın fırsat maliyeti azaldığı için daha düşük faiz oranı ortamında yatırımcılar için daha çekici hale geldi.

MERKEZ BANKALARI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Bu arada, Çin Halk Bankası (PBoC) bir yıllık Kredi Ana Faiz Oranını (LPR) %3,35'te sabit tutmaya karar verirken, Japonya Bankası (BoJ) faiz oranını Cuma günü %0,15'te tuttu. Ayrıca, İngiltere Bankası (BoE) Perşembe günü, yaygın olarak beklendiği gibi faiz oranını %5'te tutmayı seçti.

Gümüş için güvenli liman talebi, İsrail savaş uçaklarının Perşembe günü geç saatlerde yaklaşık bir yıllık çatışmanın en yoğun saldırılarını Güney Lübnan'a gerçekleştirmesiyle Orta Doğu'daki artan gerginliklerle desteklendi. Gümüş fiyatı üst üste ikinci gün kazançlarını artırarak Cuma günü ons başına 31,10 dolar civarında işlem gördü.

GRAM GÜMÜŞ TL NE KADAR?

FED kararı ardından gelen coşkulu hareketlerin ons gümüşü yukarı taşıması ile birlikte gram gümüş de dün ilk kez direnç seviyesi üstünde kapanış aldı. Gram gümüş fiyatı 33,50 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI ALTIN'DAKİ HAREKETLERE NASIL TEPKİ VERİYOR?

Gümüş fiyatları Altın'ın hareketlerini takip etme eğilimindedir. Altın fiyatları yükseldiğinde, Gümüş genellikle güvenli liman varlıkları olarak statüleri benzer olduğu için buna uyar. Bir ons Altın'ın değerine eşit olması için gereken ons Gümüş sayısını gösteren Altın/Gümüş oranı, her iki metal arasındaki göreceli değerlemeyi belirlemeye yardımcı olabilir. Bazı yatırımcılar yüksek bir oranı Gümüş'ün değerinin düşük veya Altın'ın değerinin yüksek olduğunun bir göstergesi olarak görebilir. Aksine, düşük bir oran Altın'ın Gümüş'e göre değerinin düşük olduğunu gösterebilir.