Gümüş yatırımcısına 2030 uyarısı! Fiyatları sarsabilecek tahmin

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ve enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Enflasyonun Fed'i gelecek ay daha sert faiz artırımlarına yöneltebileceği endişesi, değerli metaller üzerinde baskı yaratıyor. Altının ons fiyatı gün içerisinde yüzde 1'in üzerinde gerilerken gümüş, piyasadaki olumsuz havaya rağmen yükselişini korudu.

Ons fiyatı 51 doların üzerinde tutunan gümüş, gün içinde yüzde 0,68 değer kazandı. Ancak kısa vadede yaşanan bu yükselişe rağmen uzun vadeli görünüm konusunda endişeler artıyor. BMO Capital Markets, yayımladığı son raporda gümüş piyasasında dengeleri değiştirebilecek bir gelişmeye dikkat çekti. Bankaya göre özellikle güneş enerjisi sektöründe gümüş tüketiminin azalması, önümüzdeki yıllarda piyasayı ciddi bir arz fazlasıyla karşı karşıya bırakabilir.

GÜMÜŞTE 2030'A KADAR TARİHİ ARZ FAZLASI BEKLENİYOR

BMO Capital Markets emtia analistleri George Heppel ve Helen Amos öncülüğünde hazırlanan rapor, gümüş yatırımcıları açısından önemli uyarılar içeriyor. Analistler, uzun süredir arz açığıyla karşı karşıya kalan gümüş piyasasında tablonun tersine dönebileceğini belirtiyor. Bankanın tahminine göre 2030 yılına kadar piyasada bugüne kadarki en yüksek seviyelerden birine ulaşabilecek arz fazlası oluşabilir.

Bu beklentinin arkasındaki en önemli neden ise gümüşün başlıca endüstriyel kullanım alanlarından biri olan güneş enerjisi sektöründe talebin zayıflama ihtimali.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ BÜYÜME GÜMÜŞE YETMEYEBİLİR

Güneş enerjisi sektörü hızla büyümeye devam etse de bu büyümenin önünde önemli altyapı sorunları bulunuyor. BMO analistlerine göre yenilenebilir enerji kapasitesi, elektrik şebekeleri, bağlantı sistemleri ve batarya yatırımlarından daha hızlı genişliyor. Bu dengesizlik, yeni güneş enerjisi projelerinin hayata geçirilmesini zorlaştırarak gümüş tüketimindeki artışı yavaşlatabilir.

Üstelik gümüş fiyatlarının yükselmesi de üreticilerin tercihlerini değiştiriyor. Yılın başında gümüşün ons fiyatının kısa süreliğine 120 doların üzerine çıkması, güneş paneli üreticilerini maliyetleri düşürmenin yollarını aramaya yöneltti. Şirketler, üretimde daha az gümüş kullanmaya ve alternatif malzemeleri değerlendirmeye başladı.

Bu eğilimin güçlenmesi halinde güneş enerjisi sektöründen gelen gümüş talebinde beklenenden daha sert bir düşüş yaşanabilir.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANINDA 85 TAHMİNİ

BMO Capital Markets'ın raporunda yalnızca arz ve talep dengesi değil, gümüşün altın karşısındaki geleceği de ele alındı. Banka, mevcut durumda 76 seviyesinde bulunan altın-gümüş oranının önümüzdeki dört yıllık dönemde 85'e yükseleceğini tahmin ediyor. Altın-gümüş oranındaki yükseliş, gümüşün altına kıyasla daha zayıf performans göstermesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bankanın beklentisi, uzun vadede altının gümüş karşısında daha güçlü kalabileceğine işaret ediyor.

Son dönemde güçlü seyreden endüstriyel talep, yer üstündeki gümüş stoklarının azalmasına yol açmıştı. Bu durum piyasayı sert fiyat hareketlerine karşı daha hassas hale getirdi. Ancak analistlere göre güneş enerjisi sektöründe tüketimin yavaşlaması, yıllardır devam eden arz sıkışıklığını giderek hafifletebilir.

GÜMÜŞ FİYATLARININ YÜKSEK KALMASI İÇİN KRİTİK ŞART

BMO analistlerine göre bu sorunun yanıtı büyük ölçüde yatırımcıların göstereceği talebe bağlı. Olası arz fazlasının fiyatlarda ciddi bir düşüşe yol açmadan karşılanabilmesi için yatırım amaçlı gümüş talebinin yalnızca güçlü olması yeterli değil. Bu talebin uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde olağanüstü yüksek seviyelerde kalması gerekiyor.