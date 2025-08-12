Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gümüş yeniden toparlandı, yükseliş ivmesi yakaladı

Gümüş, yatırımcıların ABD’den gelecek ve Fed’in politika yolunu şekillendirebilecek kritik enflasyon verilerini beklemesiyle, bugün ons başına 38 dolara yaklaştı.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.08.2025
10:13
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
10:13

Tüketici fiyatlarının hafif bir ivme göstermesi beklenirken, piyasalar hala Eylül ayında bir bekliyor ve yıl sonuna kadar bir başka indirim de fiyatlandırılıyor. Fed yöneticisi yaptığı açıklamada, son zayıf istihdam raporunun işgücü piyasasının kırılganlığını vurguladığını ve bu yıl üç faiz indiriminin muhtemelen uygun olacağı görüşünü desteklediğini söyledi.

Ticaret cephesinde, ABD Başkanı Donald , müzakereler için daha fazla zaman tanımak amacıyla ABD-Çin ateşkesini 90 gün daha uzattı. Yatırımcılar ayrıca, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir arasında 'daki anlaşmazlığı çözmeyi amaçlayan Cuma günü gerçekleşecek görüşmeyi de dört gözle bekliyor.

ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş güne 37.61 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 37.50 dolar, en yüksek de 37.91 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 37.88 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş güne 49.23 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49.10 lira, en yüksek de 49.62 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.58 liradan alıcı buluyor.

#putin
#faiz indirimi
#faiz indirimi
#trump
#Ukrayna
#Abd-çin Ticaret
#Abd-çin Ilişkileri
#Ons Gümüş
#Gram Gümüş
#Ons Gümüş
#Gram Gümüş
#Ukrayna Krizi
#Ekonomi
