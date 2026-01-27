Gümüşte güçlü boğa senaryosu: OCBC’den 2026 için iddialı tahmin

Kategoriler
Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 yükselen gümüşte OCBC, sanayi talebindeki güçlenme ve arzın sıkılaşmasıyla 2026’ya yapısal bir boğa piyasasıyla girildiğini söylüyor.
Küresel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kesmeden sürüyor. Bu eğilimin en dikkat çekici yansımalarından biri de gümüş piyasasında görülüyor. Fiyatlar tarihi zirvelere yakın seyrederken, yukarı yönlü hareketin giderek daha güçlü bir zemine oturduğu dikkat çekiyor.
Pazartesi günü ons başına 117,69 dolarla rekor kıran gümüş, bugünkü işlemlerde de bu seviyelere oldukça yakın kaldı. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazanan spot gümüş, saat 13.20 itibarıyla yüzde 4’e yakın artışla 112,61 dolar/ons seviyesinde işlem gördü. Yani piyasada hava açıkçası oldukça iyimser.
Singapur merkezli OCBC Bank’ın araştırma birimi OCBC Group Research, gümüş piyasasına ilişkin yayımladığı son raporda bu tabloyu net bir ifadeyle ortaya koydu. Rapora göre gümüş, 2026 yılına yapısal bir boğa piyasası içinde girmiş durumda.
OCBC FX stratejisti Christopher Wong, fiyatlardaki yükselişi besleyen temel unsurlara dikkat çekti. Wong’a göre sıkılaşan fiziksel arz dengeleri, dirençli sanayi talebi ve destekleyici makroekonomik koşullar gümüşü yukarı taşıyan ana faktörler arasında yer alıyor.
Çin’deki düzenleyici gelişmelerin de tabloyu etkilediğini belirten Wong, arz esnekliğinin sınırlı kalmasının ve sanayi talebinin beklentilerin ötesine geçmesinin rallinin hem hızını hem de boyutunu artırdığını vurguladı. “Fiyat hareketi orta vadeli yükseliş beklentimizi teyit etti,” diyen Wong, mevcut trendin tesadüfi olmadığını ima etti.