Gümüşte güçlü boğa senaryosu: OCBC’den 2026 için iddialı tahmin

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 yükselen gümüşte OCBC, sanayi talebindeki güçlenme ve arzın sıkılaşmasıyla 2026’ya yapısal bir boğa piyasasıyla girildiğini söylüyor.

Küresel jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kesmeden sürüyor. Bu eğilimin en dikkat çekici yansımalarından biri de gümüş piyasasında görülüyor. Fiyatlar tarihi zirvelere yakın seyrederken, yukarı yönlü hareketin giderek daha güçlü bir zemine oturduğu dikkat çekiyor.