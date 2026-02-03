Gümüşte ölüm tuzağı

Vanda Research verileri, Ocak ayında özellikle Asyalı bireysel yatırımcıların gümüş ETF’lerine yaklaşık 1 milyar dolarlık rekor giriş yaptığını gösteriyor. StoneX analisti Rhona O’Connell, tabloyu net bir ifadeyle özetliyor: “Gümüş her zaman bir ölüm tuzağıdır. Bu yaşananlar açıkçası geliyorum diyen bir kazaydı.”

DİŞ DOLGULARINDAN SİKKEYE: FİZİKSEL TALEP PATLAMASI

Hareketlilik sadece finansal piyasalarda yaşanmadı. Ocak ayında fiziksel gümüşe de yoğun bir talep oluştu. Darphaneler sikke siparişlerine yetişmekte zorlanırken, rafineriler mücevherlerden yemek takımlarına, hatta eski diş dolgularına kadar ne bulduysa eritmek için günün her saatinde çalıştı.