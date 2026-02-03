Gümüşte ölüm tuzağı

Kategoriler
Ons fiyatı 120 doları aştıktan sonra üç günde yüzde 30’dan fazla gerileyen gümüş, sosyal medyada örgütlenen bireysel yatırımcıları ters köşeye yatırdı. Analistler yaşananları “geliyorum diyen bir çöküş” olarak yorumluyor.
Gümüş piyasasında son günlerde yaşananlar, Covid-19 dönemindeki “meme hisse” çılgınlığını hatırlattı. Beyaz metal, ons başına 120 doları aşarak tarihi zirvesini gördü; ancak bu yükseliş uzun sürmedi. Sadece üç gün içinde yüzde 30’dan fazla değer kaybeden gümüş, özellikle son aylarda yükselişi kaçırmamak için piyasaya giren küçük yatırımcıyı hazırlıksız yakaladı.
Perşembe günü başlayan sert satış dalgası, gümüşteki yükselişin arkasındaki ana güç olan bireysel yatırımcılar için adeta soğuk duş etkisi yaptı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yatırımcıların önemli bir kısmı, bu geri çekilmede ciddi zararlarla karşı karşıya kaldı.
Çöküşün fitilini ateşleyen somut gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesi oldu. Bu haberin ardından altın fiyatları da yüzde 16 geriledi. Ancak piyasa oyuncularına göre asıl mesele, haftalardır şişen spekülatif balonun bir anda sönmesi.
Vanda Research verileri, Ocak ayında özellikle Asyalı bireysel yatırımcıların gümüş ETF’lerine yaklaşık 1 milyar dolarlık rekor giriş yaptığını gösteriyor. StoneX analisti Rhona O’Connell, tabloyu net bir ifadeyle özetliyor: “Gümüş her zaman bir ölüm tuzağıdır. Bu yaşananlar açıkçası geliyorum diyen bir kazaydı.”
Hareketlilik sadece finansal piyasalarda yaşanmadı. Ocak ayında fiziksel gümüşe de yoğun bir talep oluştu. Darphaneler sikke siparişlerine yetişmekte zorlanırken, rafineriler mücevherlerden yemek takımlarına, hatta eski diş dolgularına kadar ne bulduysa eritmek için günün her saatinde çalıştı.
Finansal tarafta ise tablo daha da çarpıcıydı. Bireysel yatırımcıların gözdesi olan gümüş fonu SLV, işlem hacminde Wall Street’in dev fonlarıyla yarışır hale geldi. 26 Ocak’ta SLV’de gerçekleşen 39,4 milyar dolarlık işlem hacmi, S&P 500’e bağlı en popüler fon olan SPY’a neredeyse denk geldi. Oysa geçen yıl aynı gün SPY, gümüş fonundan tam 70 kat daha fazla ilgi görüyordu.
Yüksek kaldıraçla pozisyon alan deneyimsiz yatırımcılar için bilanço oldukça ağır oldu. Kaldıraçlı gümüş fonu AGQ, cuma günü yüzde 60 değer kaybetti. Reddit’te yazan bir kullanıcı, “Tüm portföyümde bir yıllık maaşımı kaybettim” sözleriyle yaşadığı şoku anlatırken, başka bir yatırımcı da “muazzam miktarda para kaybettim” ifadelerini kullandı.
MKS Pamp analisti Nicky Shiels, “Ocak ayı, gümüşün bir meme hissesi gibi işlem gördüğü ay olarak hatırlanacak” derken, kendisine gelen mesajlarda piyasanın sık sık bir “kumarhane”ye benzetildiğini aktardı. JPMorgan verileri de bu ilgiyi doğruluyor: Sosyal medyada gümüşten bahsedilme oranı, son beş yıl ortalamasının yaklaşık 20 katına çıktı.
Analistler, gümüş piyasasının altına kıyasla çok daha sığ olduğunu ve bu nedenle sıcak para giriş-çıkışlarında aşırı fiyat hareketlerinin kaçınılmaz olduğunu vurguluyor. Bu oynaklık nedeniyle gümüşün piyasada “steroidli altın” olarak anıldığını hatırlatan uzmanlar, sert hareketlerin her iki yönde de görülebileceğine dikkat çekiyor.