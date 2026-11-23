Küresel piyasalarda son dönemde sert kayıplar yaşayan gümüş, yeni haftaya hızlı bir yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin zayıflaması, değerli metale yeniden alım getirdi. 23 Kasım 2026 Pazartesi günü gümüşün ons fiyatı yüzde 4,05 artışla 42,70 dolara yükseldi. Böylece cuma günkü kayıpların ardından piyasada toparlanma başladı. Ancak bu yükselişe rağmen gümüş, bir hafta önceki seviyesinin hâlâ yüzde 12,5 altında işlem görüyor.

GÜMÜŞTE BİR HAFTADA YÜZDE 16'LIK KAYIP

Gümüş fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftanın cuma gününü 41 dolardan tamamlayan gümüş, bir önceki haftanın 48,80 dolarlık kapanışına göre yüzde 16 değer kaybetti. Ocak ayında 121,58 dolara kadar yükselen değerli metal, yıl içerisinde yaşadığı sert satışlarla dikkat çekti. Cuma günkü kapanış itibarıyla gümüşün 2026 başından bu yana kaybı yüzde 42,5'e ulaştı.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ, GÜMÜŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Piyasalardaki toparlanmanın arkasında ise ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına yönelik değişen beklentiler bulunuyor. Yapay zeka yatırımlarına bağlı pozisyonların çözülmesiyle hisse senedi piyasalarında geniş çaplı satışlar yaşanırken, yatırımcılar Fed'in faiz artırımlarına ilişkin tahminlerini yeniden gözden geçirdi. Faiz artışlarının devam edeceğine yönelik beklentilerin zayıflaması, gümüş fiyatlarına destek verdi. Böylece değerli metal, haftanın ilk işlem gününde kayıplarının bir bölümünü geri almayı başardı.

GÜMÜŞ YATIRIM FONLARINA PARA GİRİŞİ HIZLANDI

Fiyatlardaki sert hareketliliğe rağmen gümüşe yönelik yatırım talebinde de toparlanma işaretleri görülüyor. Küresel gümüş yatırım ürünlerinde 2026'nın ilk yarısında yaşanan çıkışların bir bölümü geri alındı. Haziran sonundan 3 Kasım'a kadar geçen dönemde bu ürünlere toplam 24 milyon ons gümüş girişi gerçekleşti.

MORGAN STANLEY'DEN GÜMÜŞ İÇİN 71,40 DOLAR TAHMİNİ

Gümüş piyasasındaki dalgalanmalar sürerken ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den dikkat çeken bir fiyat tahmini geldi. Banka, gümüşün 2027'nin ikinci çeyreğinde ons başına 71,40 dolara ulaşmasını bekliyor.

Bu tahmin, cuma günkü 41 dolarlık kapanış fiyatıyla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 74'lük yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Ancak Morgan Stanley, fiyatlarda güçlü bir toparlanma öngörmesine rağmen gümüşün altına kıyasla daha zayıf performans gösterebileceğini düşünüyor. Banka, bunun temel nedeni olarak endüstriyel talepteki zayıflığı gösteriyor.

GOLDMAN SACHS'TAN FAİZ UYARISI

Morgan Stanley'nin yükseliş beklentisine karşılık Goldman Sachs, gümüş piyasasında faiz riskinin henüz ortadan kalkmadığı görüşünde. Banka, Fed'in 2027'nin ilk aylarına kadar faiz artırımlarını sürdürmesinin gümüşe yönelik alımları sınırlayabileceğini öngörüyor.

Goldman Sachs'ın işlem masası tarafından perşembe günü yayımlanan değerlendirmede, yatırımcıların kurumsal tahvillerden elde edebileceği getirilere dikkat çekildi. Gümüşün faiz getirisi sağlamadığını vurgulayan banka, yüksek faiz ortamının değerli metale yönelik yatırım talebini baskılayabileceği uyarısında bulundu.