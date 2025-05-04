Güncel altın fiyatları ve dolar bugün ne kadar? İşte 4 Mayıs piyasalarda son durum

Altın fiyatları ABD - Çin geriliminin etkisiyle tarihi günlerden geçiyor. Haftayı rekorlarla geçiren altın hafta sonunda da zirve seviyelerde. Dolar başta olmak üzere döviz kurları ise görece sakin seyirdi. Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 4 Mayıs piyasa verileri...

ABD ile Çin arasında tarife gerilimin ardından, müzakere iyimserlikleri, yatırımcıların kar realizasyonu güdüleri ve dolar endeksindeki artışın etkileriyle gerileyen altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,5 düşüşle 3 bin 238 dolara kadar inmişti. Ancak cuma günü kapanışta ons altın yüzde 0,6 artışla 3 bin 257 dolardan işlem görerek çıkışa geçmişti. Altındaki fiyatlanmanın, jeopolitik gelişmelere paralel belirsizliğini korurken dolar euro ve sterlin başta olmak üzere döviz kurları ise sınırlı yükseliş trendinde.

İşte piyasalarda son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR

4 Mayıs 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları dikkatle takip edilirken altın alım ya da satımı yapmayı düşünen yatırımcıların gözdesi yine gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 4 Mayıs Pazar günü itibarıyla anlık altın fiyatları ve detaylar...

4 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.017,76 TL

Satış 4.018,46 TL

4 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.628,00 TL

Satış 6.710,00 TL

4 MAYIS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.255,00 TL

Satış 13.420,00 TL

4 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.429,00 TL

Satış 27.717,00 TL

4 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.240,09 dolar

Satış 3.240,57 dolar

4 MAYIS DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 38,59 TL

4 MAYIS EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL 43,65 TL

4 MAYIS STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlin/TL 51,35

4 MAYIS DÖVİZ KURLARI