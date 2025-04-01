Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 1 Nisan piyasalarda son durum

Altın ve döviz piyasaları 1 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yine hareketli. Yatırımcılar, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerine bağlı dalgalanmaları yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında değişiklikler gözlemlenirken döviz kurları görece daha sakin gözüküyor. Buna karşın dolar kuru sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. İşte 1 Nisan altın fiyatları ve döviz kurları:

GRAM ALTIN FİYATI

3.797,49 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

6.208,88 TL

YARIM ALTIN FİYATI

12.412,57 TL

TAM ALTIN FİYATI

25.226,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

24.762,65 TL

GREMSE ALTINI FİYATI

62.932,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

3.107,00 USD

1 NİSAN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 37,98 TL

1 NİSAN EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL 41,17 TL

1 NİSAN DÖViZ KURLARI