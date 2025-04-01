Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 1 Nisan piyasalarda son durum

İstanbul
Altın fiyatları, global ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar kurunda sınırlı yükseliş gözlemleniyor! 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL, dolar satış ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda. İşte altın fiyatları ve döviz kurları...
Altın ve döviz piyasaları 1 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yine hareketli. Yatırımcılar, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerine bağlı dalgalanmaları yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında değişiklikler gözlemlenirken döviz kurları görece daha sakin gözüküyor. Buna karşın dolar kuru sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. İşte 1 Nisan altın fiyatları ve döviz kurları:
3.797,49 TL
6.208,88 TL
12.412,57 TL
25.226,00 TL
24.762,65 TL
62.932,00 TL
3.107,00 USD
Dolar/TL 37,98 TL
Euro/TL 41,17 TL