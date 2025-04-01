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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 1 Nisan piyasalarda son durum

Altın fiyatları, global ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar kurunda sınırlı yükseliş gözlemleniyor! 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL, dolar satış ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda. İşte altın fiyatları ve döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
01.04.2025
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
01.04.2025
saat ikonu 08:04

Altın ve döviz piyasaları 1 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla yine hareketli. Yatırımcılar, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerine bağlı dalgalanmaları yakından takip ediyor. Altın fiyatlarında değişiklikler gözlemlenirken döviz kurları görece daha sakin gözüküyor. Buna karşın dolar kuru sınırlı yükseliş trendini sürdürüyor. İşte 1 Nisan altın fiyatları ve döviz kurları:

GRAM ALTIN FİYATI

3.797,49 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

6.208,88 TL

YARIM ALTIN FİYATI

12.412,57 TL

TAM ALTIN FİYATI

25.226,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

24.762,65 TL

GREMSE ALTINI FİYATI

62.932,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

3.107,00 USD

1 NİSAN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 37,98 TL

1 NİSAN EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL 41,17 TL

1 NİSAN DÖViZ KURLARI

ETİKETLER
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#Güncel Altın Fiyatları
#Ekonomi
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