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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

Altın fiyatları ABD - Çin geriliminin gölgesinde rekor üstüne rekor kırıyor. 12 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 2,8’lik artışla 3 milyon 989 bin TL'yi gördü. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Dolar kuru başta olmak üzere döviz fiyatları ise yatay seyirde. İşte güncel altın fiyatları ve döviz kurları...

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 07:39
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 08:15

ABD ile Çin arasında gerilim, küresel piyasalarda yatırımcıların yeniden güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu. Altın piyasasında hareketlilik dikkat çekerken, standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 950 bin lira, en yüksek ise 3 milyon 998 bin lira seviyesini gördü. 12 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 2,8’lik artışla 3 milyon 989 bin TL oldu. Altındaki bu yükselişin, jeopolitik gelişmelere paralel olarak devam etmesi bekleniyor. Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere döviz kurları ise yatay pozisyonda seyrediyor. İşte piyasalarda son durum...

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın piyasasını yakından takip edenler, 13 Nisan 2025 itibarıyla güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Gün içerisinde altın alım ya da satımı yapmayı düşünen yatırımcılar, özellikle gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 13 Nisan Pazar günü itibarıyla anlık altın fiyatları ve detaylar...

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

13 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.957,73 TL

Satış 3.959,59 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

13 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.483,00 TL

Satış 6.596,00 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

13 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 12.968,00 TL

Satış 13.189,00 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

13 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 25.853,00 TL

Satış 26.235,00 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum
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13 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.236,86 dolar

Satış 3.238,20 dolar

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

Sıkça Sorulan Sorular

DOLAR BUGÜN NE KADAR?
13 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 1 ABD Doları alış fiyatı 38,01 TL, satış fiyatı ise 38,01 TL'dir.
Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

13 NİSAN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 38,16 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

13 NİSAN EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL 43,61 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum

13 NİSAN STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlin/TL 50,06

13 NİSAN DÖVİZ KURLARI

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 13 Nisan piyasalarda son durum
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