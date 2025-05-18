Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 18 Mayıs piyasalarda son durum

Güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 18 Mayıs 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 18 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken güncel altın fiyatları ve döviz kurları ile ilgili günün ilk verileri geldi. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 18 Mayıs 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Alış 3.999,77 TL
Satış 4.001,33 TL
Alış 6.654,00 TL
Satış 6.739,00 TL
Alış 13.308,00 TL
Satış 13.478,00 TL
Alış 26.535,00 TL
Satış 26.832,00 TL
Alış 3.202,00 dolar
Satış 3.203,06 dolar
ABD Doları (USD): Alış: 38,80 TL, Satış: 38,89 TL
Euro (EUR): Alış: 43,28 TL, Satış: 43,45 TL
İngiliz Sterlini (GBP): Alış: 51,54 TL, Satış: 51,66 TL