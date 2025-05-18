Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 18 Mayıs piyasalarda son durum

Güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 18 Mayıs 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...

Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 18 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken güncel altın fiyatları ve döviz kurları ile ilgili günün ilk verileri geldi. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL? İşte 18 Mayıs 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...

18 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.999,77 TL

Satış 4.001,33 TL

18 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.654,00 TL

Satış 6.739,00 TL

18 MAYIS 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.308,00 TL

Satış 13.478,00 TL

18 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.535,00 TL

Satış 26.832,00 TL

18 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYAT

Alış 3.202,00 dolar

Satış 3.203,06 dolar

18 MAYIS 2025 PAZAR DÖVİZ KURLARI

ABD Doları (USD): Alış: 38,80 TL, Satış: 38,89 TL

Euro (EUR): Alış: 43,28 TL, Satış: 43,45 TL

İngiliz Sterlini (GBP): Alış: 51,54 TL, Satış: 51,66 TL