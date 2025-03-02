Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 2 Mart piyasalarda son durum

Güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 2 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...

Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 2 Mart 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibi altında. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar sürerken altın fiyatları ve döviz kurları günden güne farklılık arz ediyor. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 2 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...

2 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.349,62 TL

Satış 3.350,27 TL

2 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.486,00 TL

Satış 5.554,00 TL

2 MART 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.971,00 TL

Satış 11.109,00 TL

2 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 21.875,00 TL

Satış 22.126,00 TL

2 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.854,57 dolar

Satış 2.855,12 dolar

2 MART DÖVİZ KURLARI