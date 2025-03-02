Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 2 Mart piyasalarda son durum

İstanbul
Güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 2 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 2 Mart 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibi altında. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar sürerken altın fiyatları ve döviz kurları günden güne farklılık arz ediyor. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 2 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Alış 3.349,62 TL
Satış 3.350,27 TL
Alış 5.486,00 TL
Satış 5.554,00 TL
Alış 10.971,00 TL
Satış 11.109,00 TL
Alış 21.875,00 TL
Satış 22.126,00 TL
Alış 2.854,57 dolar
Satış 2.855,12 dolar