Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 20 Nisan piyasalarda son durum

Altın fiyatları ABD - Çin geriliminin etkisiyle tarihi günlerden geçiyor. Haftayı rekorlarla geçiren altın hafta sonunda da zirve seviyelerde. Dolar başta olmak üzere döviz kurları ise görece sakin seyirdi. Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 20 Nisan piyasa verileri...

ABD ile Çin arasında gerilimin ardından, küresel piyasalardaki çalkantı sürüyor. Yatırımcıların talebi ve merkez bankalarının altın toplaması nedeniyle altın rekor üstüne rekorlar kırdığı günlerden geçiyor. 18 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 0,6 artışla rekor tazelemiş ve 4 milyon 142 bin 999,5 lira olmuştu. Altındaki yükselişin, jeopolitik gelişmelere paralel devam etmesi beklenirken Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere döviz kurları ise sınırlı yükseliş trendinde. İşte piyasalarda son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

20 Nisan 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları dikkatle takip edilirken altın alım ya da satımı yapmayı düşünen yatırımcıların gözdesi yine gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 20 Nisan Pazar günü itibarıyla anlık altın fiyatları ve detaylar...

20 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.075,24 TL

Satış 4.076,987 TL

20 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.682,00 TL

Satış 6.808,00 TL

20 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.364,00 TL

Satış 13.616,00 TL

20 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.646,00 TL

Satış 27.127,00 TL

20 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.326,81 dola

Satış 3.328,14 dolar

20 NİSAN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 38,25 TL

20 NİSAN EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL 43,83 TL

20 NİSAN STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlin/TL 51,08

20 NİSAN DÖVİZ KURLARI