Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 20 Nisan piyasalarda son durum

Altın fiyatları ABD - Çin geriliminin etkisiyle tarihi günlerden geçiyor. Haftayı rekorlarla geçiren altın hafta sonunda da zirve seviyelerde. Dolar başta olmak üzere döviz kurları ise görece sakin seyirdi. Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 20 Nisan piyasa verileri...
ABD ile Çin arasında gerilimin ardından, küresel piyasalardaki çalkantı sürüyor. Yatırımcıların talebi ve merkez bankalarının altın toplaması nedeniyle altın rekor üstüne rekorlar kırdığı günlerden geçiyor. 18 Nisan 2025 kapanış itibarıyla kilogram altın fiyatı yüzde 0,6 artışla rekor tazelemiş ve 4 milyon 142 bin 999,5 lira olmuştu. Altındaki yükselişin, jeopolitik gelişmelere paralel devam etmesi beklenirken Dolar, euro ve sterlin başta olmak üzere döviz kurları ise sınırlı yükseliş trendinde. İşte piyasalarda son durum...
20 Nisan 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları dikkatle takip edilirken altın alım ya da satımı yapmayı düşünen yatırımcıların gözdesi yine gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını. Peki, bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 20 Nisan Pazar günü itibarıyla anlık altın fiyatları ve detaylar...
Alış 4.075,24 TL
Satış 4.076,987 TL
Alış 6.682,00 TL
Satış 6.808,00 TL
Alış 13.364,00 TL
Satış 13.616,00 TL
Alış 26.646,00 TL
Satış 27.127,00 TL
Alış 3.326,81 dola
Satış 3.328,14 dolar
Dolar/TL 38,25 TL
Euro/TL 43,83 TL
Sterlin/TL 51,08