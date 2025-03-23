Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 23 Mart piyasalarda son durum

Güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 23 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 23 Mart 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken altın fiyatları ve döviz kurları ile ilgili günün ilk verileri geldi. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 23 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Alış 3.678,08 TL
Satış 3.679,11 TL
Alış 6.019,00 TL
Satış 6.154,00 TL
Alış 12.039,00 TL
Satış 12.307,00 TL
Alış 24.004,00 TL
Satış 24.513,00 TL
Alış 3.023,48 dolar
Satış 3.024,37 dolar
ABD Doları (USD): Alış: 37.63,Satış: 38.04
Euro (EUR): Alış: 40.49 TL, Satış: 41,40 TL
İngiliz Sterlini (GBP): Alış: 48,90 TL, Satış: 48,91 TL