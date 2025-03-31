Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 31 Mart piyasalarda son durum

İstanbul
Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar kurunda ise yatay seyir sürüyor! 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda.
31 Mart 2025 Pazartesi günü, altın ve döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında değişiklikler görülüyor. İşte altın ve döviz fiyatları:
3.797,49 TL
6.208,88 TL
12.412,57 TL
25.226,00 TL
24.762,65 TL
62.932,00 TL
3.107,00 USD
Dolar/TL 37,98 TL
Euro/TL 41,17 TL