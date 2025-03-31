Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 31 Mart piyasalarda son durum

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar kurunda ise yatay seyir sürüyor! 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda.

31 Mart 2025 Pazartesi günü, altın ve döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında değişiklikler görülüyor. İşte altın ve döviz fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

3.797,49 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

6.208,88 TL

YARIM ALTIN FİYATI

12.412,57 TL

TAM ALTIN FİYATI

25.226,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

24.762,65 TL

GREMSE ALTINI FİYATI

62.932,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

3.107,00 USD

31 MART DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 37,98 TL

31 MART EURO NE KADAR OLDU?

Euro/TL 41,17 TL

31 ARALIK DÖViZ KURLARI