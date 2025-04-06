Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

Altın fiyatları, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar başta olmak üzere döviz kurları da benzer bir grafik sergiliyor! 6 Nisan 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda.