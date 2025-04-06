Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

İstanbul
Altın fiyatları, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar başta olmak üzere döviz kurları da benzer bir grafik sergiliyor! 6 Nisan 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda.
6 Nisan 2025 Pazar günü, altın ve döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar özellikle düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki eğilim de merak konusu. İşte altın ve döviz fiyatları:
3.710,58 TL
6.356,88 TL
12.4685,00 TL
25.095,00 TL
25.272,00 TL
3.524,61 TL
3.038,00 USD
Dolar/TL 38,11 TL
Euro/TL 42,05 TL