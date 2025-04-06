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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

Altın fiyatları, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin etkisiyle dalgalanırken, dolar başta olmak üzere döviz kurları da benzer bir grafik sergiliyor! 6 Nisan 2025 tarihi itibarıyla gram altın 3.797 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar ise 37,98 TL'ye ulaşmış durumda.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 08:13
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 08:20

6 Nisan 2025 Pazar günü, altın ve döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Ekonomik gelişmeleri yakından takip eden yatırımcılar özellikle düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki eğilim de merak konusu. İşte altın ve döviz fiyatları:

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

GRAM ALTIN FİYATI

3.710,58 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

ÇEYREK ALTIN FİYATI

6.356,88 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

YARIM ALTIN FİYATI

12.4685,00 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

TAM ALTIN FİYATI

25.095,00 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

25.272,00 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

3.524,61 TL

Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 6 Nisan piyasalarda son durum
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ONS ALTIN FİYATI

3.038,00 USD

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31 MART DOLAR NE KADAR?

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Bugün 1 gram gümüş fiyatı satış 36,15 TL'den işlem görüyor.
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