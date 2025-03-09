Güncel altın fiyatları ve dolar kuru bugün ne kadar? İşte 9 Mart piyasalarda son durum

Güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 9 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 9 Mart 2025 Pazar günü itibarıyla yine yatırımcıların takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik sürerken altın fiyatları ve döviz kurları ile ilgili günün ilk verileri geldi. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 9 Mart 2025 altın fiyatları ve döviz kurları...
Alış 3.411,54 TL
Satış 3.412,12 TL
Alış 5.631,00 TL
Satış 5.688,00 TL
Alış 11.265,00 TL
Satış 11.378,00 TL
Alış 22.457,00 TL
Satış 22.660,00 TL
Alış 2.909,19 dolar
Satış 2.909,64 dolar
ABD Doları (USD): Alış: 36,43 TL, Satış: 36,51 TL
Euro (EUR): Alış: 39,46 TL, Satış: 39,72 TL
İngiliz Sterlini (GBP): Alış: 47,08 TL, Satış: 47,31 TL