Güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne kadar? İşte 9 Haziran piyasadan ilk rakamlar

9 Haziran 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla spot piyasada gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru yatırımcıların yakın takibinde. Küresel çapta yaşanan belirsizlikler, merkez bankalarının faiz politikaları ve siyasi gelişmeler altın ile döviz piyasalarında dalgalanmalara neden oluyor.

Bayram tatili sürerken finans piyasalarında altın ve döviz hareketliliği dikkat çekiyor. 9 Haziran 2025 Pazartesi sabahında yatırımcıların gündeminde gram altın, çeyrek altın ve dolar kurundaki ilk fiyatlamalar var. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz hamleleri ve jeopolitik tansiyonlar nedeniyle altın ve dövizde yön arayışı dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde gelen veriler, piyasaların genel eğilimini anlamak açısından önem taşıyor. Güvenli liman olarak değerlendirilen altına olan talep ve döviz kurlarındaki hareketlilik, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

ALTINDA SON DURUM NE?

Peki 9 Haziran sabahı itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve dolar kuru hangi seviyelerden işlem görüyor? İşte piyasanın sabah saatlerinde verdiği ilk rakamlar...

9 HAZİRAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.266,22 TL

Satış: 4.266,67 TL

9 HAZİRAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 6.925,00 TL

Satış: 6.999,00 TL

9 HAZİRAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 13.849,00 TL

Satış: 13.999,00 TL

9 HAZİRAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 27.611,00 TL

Satış: 27.868,00 TL

9 HAZİRAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.369,98 dolar

Satış: 3.370,31 dolar

9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ DÖVİZ KURLARI

Dolar: Alış: 39,1971 TL, Satış: 39,2875 TL

Euro: Alış: 44,6577 TL, Satış: 44,7234 TL

Sterlin: Alış: 52,7567 TL, Satış: 52,9693 TL