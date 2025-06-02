Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Haziran 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

Dolar kuru için yükseliş beklentisi sürüyor. Euro ve sterlin de yatırımcıların yakın takibinde. İşte 2 Haziran 2025 güncel döviz kurları…
Döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, hem bireylerin hem de yatırımcıların gündeminde önemli yer tutuyor. Özellikle son dönemde küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik riskler gibi faktörler, döviz kurlarında ani hareketliliğe neden olabiliyor. Bu nedenle, dolar, euro ve sterlin gibi ana para birimlerindeki değişimler yakından takip ediliyor. Dolar kurundaki yukarı yönlü beklentiler sürerken, euro ve sterlinin seyrine dair analizler de ilgiyle izleniyor. 2 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla döviz piyasalarındaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, güncel alış-satış rakamlarını ve piyasa eğilimlerini araştırıyor. Ekonomik belirsizliklerin sürdüğü bu dönemde, döviz kurlarındaki gelişmeler hem iç hem dış piyasalar açısından kritik öneme sahip. İşte 2 Haziran 2025 güncel döviz kurları…
Dolar alış: 39,2474 TL
Dolar satış: 39,2731 TL
Euro alış: 44,6062 TL
Euro satış: 44,66615 TL
Sterlin alış: 52,9371 TL
Sterlin satış: 53,0003 TL