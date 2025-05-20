Dolar başta olmak üzere döviz kurları yatırımcıların dikkatli takibinde. Dolar kurunun yılın ikinci çeyreğinde büyük prim yapacağı yönündeki tahminler güncelliğini korurken, euro ve sterlin kuru da dikkatle izleniyor. Peki bugün güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 38,6750'den tamamlamıştı. Dolar/TL dün ise yüzde 0,3 yükselişle 38,8090 TL'den açtığı günü 38,8282'den tamamladı. Dolar bugün ise 38.8344 TL satış fiyatıyla güne başladı. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...
Dolar alış: 38,5743 TL
Dolar satış: 38,6074 TL
Euro alış: 43,6833 TL
Euro satış: 43,7672 TL
Sterlin alış: 51,3367 TL
Sterlin satış: 51,4249 TL