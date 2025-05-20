Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı

Dolar başta olmak üzere döviz kurları yatırımcıların dikkatli takibinde. Dolar kurunun yılın ikinci çeyreğinde büyük prim yapacağı yönündeki tahminler güncelliğini korurken, euro ve sterlin kuru da dikkatle izleniyor. Peki bugün güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...