Döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların odağında yine dolar kuru var. Yılın ikinci çeyreğinde doların güçlü bir prim yapacağına dair beklentiler canlılığını korurken, euro ve sterlin cephesindeki gelişmeler de yakından izleniyor. Peki, bugün dolar ne kadar? 21 Mayıs 2025 tarihli güncel döviz kurları merak ediliyor. Dolar, euro ve sterlin fiyatlarında son durum haberimizde… Geçtiğimiz cuma hafta kapanışta düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 38,6750'den kapanmıştı. Dolar/TL dün ise günü 38,8390'dan tamamladı. Dolar bugün ise 38.8690 TL satış fiyatıyla güne başladı. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 21 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (21 MAYIS 2025)

Dolar alış: 38,8090 TL

Dolar satış: 38,8692 TL

21 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,9928 TL

Euro satış: 44,1109 TL

21 MAYIS STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 52,1265 TL

Sterlin satış: 52,3194 TL

21 MAYIS DÖVİZ KURLARI