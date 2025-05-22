Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların odağında ise dolar kuru yine ilk sırada bulunuyor. Bunun yanı sıra son günlerde dalgalanmalarz yaşayan euro ve sterlin de yakından takip edilen para birimleri arasında. Geçtiğimiz cuma hafta kapanışta düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 38,6750'den kapanmıştı. Dolar/TL dün ise günü 38,8097'den kapattı. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 MAYIS 2025)

Dolar alış: 38,8017 TL

Dolar satış: 38,8178 TL

22 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,0932 TL

Euro satış: 44,2070 TL

22 MAYIS STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 52,2646 TL

Sterlin satış: 52,3481 TL

22 MAYIS DÖVİZ KURLARI