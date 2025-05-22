Dolar kuru için yükseliş beklentisi sürerken, euro ve sterlin de yatırımcıların yakın takibinde. İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları…
Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların odağında ise dolar kuru yine ilk sırada bulunuyor. Bunun yanı sıra son günlerde dalgalanmalarz yaşayan euro ve sterlin de yakından takip edilen para birimleri arasında. Geçtiğimiz cuma hafta kapanışta düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 38,6750'den kapanmıştı. Dolar/TL dün ise günü 38,8097'den kapattı. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...
Dolar alış: 38,8017 TL
Dolar satış: 38,8178 TL
Euro alış: 44,0932 TL
Euro satış: 44,2070 TL
Sterlin alış: 52,2646 TL
Sterlin satış: 52,3481 TL