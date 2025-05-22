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 | Suat Vilgen

Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı

Dolar kuru için yükseliş beklentisi sürerken, euro ve sterlin de yatırımcıların yakın takibinde. İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları…

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 08:07

Döviz piyasalarında hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların odağında ise dolar kuru yine ilk sırada bulunuyor. Bunun yanı sıra son günlerde dalgalanmalarz yaşayan euro ve sterlin de yakından takip edilen para birimleri arasında. Geçtiğimiz cuma hafta kapanışta düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, 38,6750'den kapanmıştı. Dolar/TL dün ise günü 38,8097'den kapattı. Peki güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı...

Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı
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DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 MAYIS 2025)

Dolar alış: 38,8017 TL

Dolar satış: 38,8178 TL

Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı

22 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 44,0932 TL

Euro satış: 44,2070 TL

Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı
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22 MAYIS STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 52,2646 TL

Sterlin satış: 52,3481 TL

Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı

22 MAYIS DÖVİZ KURLARI

Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı

Sıkça Sorulan Sorular

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
22 Mayıs 2025 tarihi sabah saatleri itibarıyla gram altın serbest piyasada 4.165 TL seviyesinden alıcı buluyor.
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