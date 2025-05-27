Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar hem bireysel vatandaşların hem de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle ekonomideki gelişmeleri yakından izlemek isteyenler, dolar, euro ve sterlin gibi para birimlerinin yanı sıra gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını da düzenli olarak kontrol ediyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel döviz ve altın fiyatları da bu kapsamda araştırılıyor.

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? (26 MAYIS 2025)

Dolar alış: 38,9670 TL

Dolar satış: 39,0317 T

26 MAYIS EURO KAÇ TL?

Euro alış: 43,9928 TL

Euro satış: 44,1109 TL

26 MAYIS STERLİN KAÇ TL

Sterlin alış: 52,1265 TL

Sterlin satış: 52,3194 TL

26 MAYIS DÖVİZ KURLARI