Güncel dolar fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Mayıs 2025 güncel döviz kurları, euro, sterlin , dolar fiyatı

İstanbul
Dolar kuru için yükseliş beklentisi sürerken, euro ve sterlin de yatırımcıların yakın takibinde. İşte 26 Mayıs 2025 güncel döviz kurları…
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar hem bireysel vatandaşların hem de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle ekonomideki gelişmeleri yakından izlemek isteyenler, dolar, euro ve sterlin gibi para birimlerinin yanı sıra gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını da düzenli olarak kontrol ediyor. 26 Mayıs 2025 Pazartesi gününe ait güncel döviz ve altın fiyatları da bu kapsamda araştırılıyor.
Dolar alış: 38,9670 TL
Dolar satış: 39,0317 T
Euro alış: 43,9928 TL
Euro satış: 44,1109 TL
Sterlin alış: 52,1265 TL
Sterlin satış: 52,3194 TL