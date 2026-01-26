Dolar ve Euro yükselişte! 26 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Ekonomide iç ve dış piyasayı yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki değişim merak ediliyor. Yatırımcılar dövizdeki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emtiada olduğu gibi dolar ve Euro da yeni haftaya yükselişle başladı. Peki dolar ne kadar? Euro, sterlin kaç TL? İşte 26 Ocak 2026 güncel döviz kurları...
Pek çok yatırımcı, iş insanı ve vatandaş, döviz kurlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor. İşte dolar ve Euro fiyatlarında son durum...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,3883 TL
Satış (TL): 43,3942 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 51,4936 TL
Satış: 51,5380 TL
STRELİN NE KADAR?
Alış: 59,2954 TL
Satış: 59,3254 TL