Güncel hurda fiyatları dibe düştü! 29 Temmuz bakır fiyat listesi belli oldu

29 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:37

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Hurda bakır fiyatları senenin ilk yarısında yükselen bir grafikle dikkat çekmişti. 2024 yılının yarısında geri dönüşüm için en değerli hurdalar arasında yer alan bakır resmen dibe düştü. Alım-satım açısından değerlendirildiğinde en çok arz ve taleple etkilenen bakır fiyatları dar bir aralıkta işlem görüyor.

HURDA FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ

Bakır, enerji sektörü başta olmak üzere sanayi, ulaşım, kimya ve kuyumculuk gibi birçok alanda kullanılıyor.

Hurda bakırın geri dönüştürülmesi ve yeniden değerlendirilmesi hem ülke ekonomisine hem de global sektörlere önemli katkı sağlıyor.

Bakır hurda fiyatı öncelikle Londra Metal Borsası verilerine göre şekillenir.

Bakır hurda güncel fiyatları Fed toplantısından ve ABD verilerinden küresel ekonomik görünüm hakkında ipucu araması ile son üç haftadır devam eden düşüşünü sürdürdü. İşte son fiyatlar.

BAKIR FİYATLARI NE KADAR OLDU?