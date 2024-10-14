Güncel mevduat faiz oranları belli oldu! İşte 100 bin TL'nin 1 aylık getirisi

14 Ekim 2024 08:18 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 17 Ekim’de faiz kararını açıklayacak. İndirimlere 2025 yılında başlanması beklenirken gelecek toplantıda faizlerin pas geçileceği tahmin ediliyor. Birikimlerini bankalara yatıranlar mevduat faizi oranlarını takip ediyor. Bankaların ortalama faiz oranları yüzde 50-55 bandına kadar çıkarken bazı bankalar yeni müşterileri için kampanyalar düzenliyor. Mevduat faiz oranları yüzde kaç oldu? İşte 100 bin TL’nin aylık faiz getirisi …

Merkez Bankası’nın bu yıl faiz​ indirimine gitmeyeceğine yönelik beklenti mevduat faizlerine olan ilgiyi artırdı. Pek çok uzman beklentilerin üzerinde gelen enflasyon​ verileri ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları sonrası faiz indirim beklentilerini gelecek yıla sarkıttı. Gelişmeler sonrası mevduat faiz oranları da değişti. İşte 100 bin TL’nin aylık faiz getirisi …

MEVDUAT FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Eylül 2024’te gecelik faiz oranları yüzde 50,2’ye kadar çıkarken Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarını artırması sonrası bu oran yüzde 47’ye kadar geriledi. Bankalar düşüşe geçen mevduat faiz oranları için harekete geçti. Mevduat faizleri​ yüzde 54 seviyesine kadar geldi.

Mevduat faiz oranları şu şekilde:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,80

3 aya kadar vadede yüzde 59,74

6 aya kadar vadede yüzde 49,36

1 yıla kadar vadede yüzde 48,91

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44,71

100 BİN LİRANIN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 100 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 104 bin 367 TL

Net kazanç: 4 bin 367 TL

Ana para: 100 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL

Net kazanç: 3 bin 801 TL

1 MİLYON LİRANIN 1 AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 1 milyon TL

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL

Net kazanç: 43 bin 672 TL

Ana para: 1 milyon TL

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL

Net kazanç: 38 bin 820 TL