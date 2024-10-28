Güncel taşıt kredisi faiz oranları aşağı çekildi! Araba hayali kuranlar bankalara akın edecek

28 Ekim 2024 17:00 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 17:25

Günümüzde araba sahibi olmak, özellikle artan maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle birçok vatandaş için hayal haline geldi. Ancak, bazı bankalar taşıt kredisi faiz oranları düşürme kararı alarak, vatandaşların hayallerini gerçekleştirmesini sağlıyor. Peki 2024 yılı bankaların taşıt kredisi teklifleri neler? İşte bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları...

Son dönemde araba almak, maliyetler ve ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşların bütçesini zorluyor. Merkez Bankası'nın uzun bir süredir uygulamış olduğı sıkı para politikası nedeniyle kredi faizleri yükselişe geçti. Maliyetlerin artması ve yüksek faizler ile taşıt kredilerine olan talep azaldı. Bu nedenle otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde 15'e yakın düşüş kaydetti.

TAŞIT KREDİSİ ÇEKECEKLER DİKKAT!

Ancak bazı bankalar, taşıt kredisi faiz oranlarını düşürerek araç sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmek için ek avantajlar ve kampanyalarla çeşitli fırsatlar sunuyor. Araç alımında peşinat​ oranlarının düşürülmesi ya da belirli araç markaları için özel indirimler gibi seçenekler, tüketicilerin dikkatini çekiyor.

BANKALARIN TEKLİFLERİNİ KARŞILAŞTIRIN

Taşıt kredisi çekmek isteyen vataşlarların farklı bankaların tekliflerini karşılaştırmaları, en uygun seçeneği bulmaları açısından büyük önem taşıyor. Kredinin faiz oranı; gelir, kredi geçmişi ve kredi puanı gibi birçok faktöre bağlı. Kredi puanı, faiz oranını belirlemede en etkili unsur olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak, kredi puanı yüksek olanların daha düşük faiz oranları alması ise bankalar tarafından mümkün. Ayrıca, satın alınacak aracın türü de faiz oranını etkiliyor. Kullanılmış araç kredileri için faiz oranları genellikle yeni araç kredilerinden farklıdır. Ekonomik koşullar, peşinat miktarı ve vade süresi gibi diğer faktörler de faiz oranlarını etkileyebilir. İşte bazı güncel faiz oranları:

GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Türkiye İş Bankası (0 km): %3,99

Garanti BBVA (Dijital taşıt kredisi): %3,99

Akbank (0 km): %4,29

ING (0 km): %3,94

Türkiye İş Bankası (2. el): %3,99

Yapı Kredi (2. el): %4,99

Belirtilen oranlar, başvuru sahibinin kredi notu ve vade sayısına göre değişiklik gösterebilir.

VADE SÜRESİ SEÇİMİ

Kredi çekerken, güncel vade sürelerini de bilmek gerekiyor. 21 Şubat 2022 tarihli BDDK kararı ile belirlenen vade süreleri şöyle:

Nihai fatura tutarı 400.000 TL ve altında: 48 ay

400.001-800.000 TL arasında: 36 ay

800.001-1.200.000 TL arasında: 24 ay

1.200.001-2.000.000 TL arasında: 12 ay

2.000.000 TL ve üzeri: 0 ay

Vade sayısı uzadıkça aylık taksitler düşer, ancak toplam ödeme artar. Kısaldıkça ise bu durum tersine döner. Taşıt kredisi alırken dikkat edilmesi gereken birçok faktör var. Faiz oranlarını karşılaştırmak, vade sürelerini göz önünde bulundurmak ve bütçenizi iyi yönetmek, hayalinizdeki araca sahip olmanızda önemli bir rol oynayacaktır.