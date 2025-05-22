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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Günde 1 milyar dolar kazanıyorlar!

Amerika’nın en zengin 10 kişisi son bir yılda 365 milyar dolar daha zenginleşti. Gelir dağılımındaki eşitsizlik için servet vergisi önerileri gündeme getirildi.

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Günde 1 milyar dolar kazanıyorlar!
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 12:46

Amerika’nın en zengin 10 kişisi, Oxfam’ın analizine göre son bir yılda toplam 365 milyar dolar daha zenginleşti. Bu, günde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir servet artışı anlamına geliyor. Ortalama bir Amerikalının yıllık 50 bin dolar kazandığı düşünülürse, bu serveti kazanması bir kişi için 726 bin yıl sürecek. Oxfam yetkilisi Rebecca Riddell, "Milyarderler zenginleşirken, sıradan insanlar geçim savaşı veriyor" dedi.

Günde 1 milyar dolar kazanıyorlar!

LİSTEDE ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Forbes verilerine dayanan analiz, 2024 Nisan ile 2025 Nisan arasındaki servet artışlarını ele aldı. Elon Musk, servetine 186 milyar dolar ekleyerek ilk sırada. Mark Zuckerberg 38,7 milyar dolar kazanırken, Warren Buffett 34,8 milyar dolarlık artış yaşadı. Bazı isimler, örneğin Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin’in serveti ise düştü.

SERVET VERGİSİ YASASI KONUŞULUYOR

Cumhuriyetçilerin gündemindeki yeni vergi indirimi tasarısı, 2017’de Trump döneminde getirilen reformları kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. En zengin yüzde 10, bu yasa sayesinde 3,1 trilyon dolar vergi indirimi kazanabilir. Buna karşın en yoksul yüzde 20, yılda ortalama 1.035 dolar kayba uğrayabilir. Oxfam, bu düzenlemelerin "dünyanın ilk trilyonerini" ortaya çıkarabilecek düzeyde avantaj sunduğunu belirtiyor.

Günde 1 milyar dolar kazanıyorlar!

Bazı siyasiler, milyarderlerin servetinin küçük bir kısmıyla bile büyük sosyal sorunların çözülebileceğini savunuyor. Örneğin, %3’lük bir servet vergisi, sadece ilk 10 zenginden 50 milyar dolar toplayabilir ve bu da 22,5 milyon kişiye bir yıl gıda yardımı demek. Ancak, servet vergisi uygulanması anayasal ve teknik engeller nedeniyle oldukça zor.

GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ ARTTI

ABD'nin ulusal borcu 36 trilyon doları aşmış durumda. Moody’s, kredi notunu düşürerek uzun vadeli harcama planlarının olmamasını risk olarak işaret etti. Cumhuriyetçilerin yasa tasarısı, 10 yıl içinde borca 3,3 - 5,2 trilyon dolar ek yük getirebilir. Senatör Elizabeth Warren, bu vergi planını eleştirerek, "Zenginlere değil, çalışan insanlara destek verilmeli" dedi.

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