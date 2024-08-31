Günlük 4 bin TL'ye yapıyor, mühendislerden fazla kazanıyor! Tatile giden vatandaş koltuk temizleme işi kurdu

31 Ağustos 2024 13:17 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 13:18

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL

Tarlada işçiydi, kendi işinin patronu oldu: Masrafı 300 bin TL, kazancı 750 bin TL

Kocaeli İzmit’te bir otomotiv firmasında işçi olarak çalışırken Ege Bölgesi’ne tatile giden vatandaşın hayatı değişti. 37 yaşındaki Aliş Özhan, tatilde bir akrabasının koltuklarını temizlemede yardımcı oldu.

Günlük 4 bin lira para kazanmaya başlayan Aliş Özhan, tatilden bir daha geri dönmeyerek koltuk temizleme işi yaparak aylık ortalama 120 bin lira kazanç ile mühendislerden daha fazla kazanç sağlamaya başladı.

KOLTUK TEMİZLEME İŞİNİ 15 YIL SONRA KARAR VERDİ

Doğma büyüme İzmitli olduğunu ve liseyi bitirdikten sonra İzmit'te bir otomotiv firmasında araç koltuğu monte işinde 15 yıl çalıştığını belirten Aliş Özhan, “Fabrikada 15 yıl çalıştım. Yıllık iznimi geçirmek için Ege'ye geldim. Aydın ve Muğla çok sevdiğim şehirler. Burada tatilde iken bir yakınıma kirlenen koltukların temizlenmesi işinde yardımcı oldum. Temizlik işi hoşuma gidince fabrikada çalışmak yerine kendi işimi kurup koltuk temizleme işi yapmaya karara verdim. İyi ki böyle bir karar vermişim” diyerek hayatının en kazançlı yıllarını yaşadığını belirtti.

Türkiye'de iş ve tatil anlayışının çok farklı olduğunu ve bu sene tatile harcamak için ayırdığı para ile kendi işini kurduğunu belirten 37 yaşındaki Ali Özhan, “İzne çıkarken tatil için bir miktar para ayırmıştım. Koltuk temizleme işinde akrabamı yardım edince yakın çevreden iş gelmeye başladı. Ben de tatil için ayırdığım paranın kalan miktarı ile 33 bin liraya taşınabilir bir makine aldım. Tatile geldiğim günden bu yana hiçbir gün boş kalmadan çalışıyorum. Allah'a şükür kazancı da oldukça iyi. Günlük ortalama 4 bin TL kazanıyorum. Bir yandan tatil yapmak istediğim şehirde yaşarken diğer yandan da çalışıp para kazanıyorum” dedi.

TATİL İÇİN GELDİ SAHİLE SIFIR EV TUTTU

Tatilde çalışırken başladığı koltuk temizleme işi sayesinde adeta her gün tatil yapmaya başladığını kaydeden Aliş Özhan, “Günün belli saatleri çalışarak geri kalan saatlerinde denizde ve sahilde dinlenerek geçiriyorum. Yaz tatili için geldiğim Didim Akbük'te bir villa kiraladım. Ev halkı tatiline ben ise hem işime hem de tatilime bakıyorum. İşler odlukça yoğun. Memnun olan herkes birbirine haber veriyor. Telefonla arayanlara randevu veriyorum. Ege'ye planladığım tatil sayesinde hayatım değişti” diyerek herkesin sevdiği işi yapmasını tavsiye etti.