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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Günlük 5 ton petrol çıkan kuyu kapatılmış! Van'da dev sondaj başlıyor

Türkiye'de petrol arama çalışmaları Şırnak Gabar Dağı'nda alınan olumlu sonuçtan sonra daha büyük önem kazandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen petrol arama çalışmaları sırasında bu kez Van'ın Muradiye ilçesindeki Beşparmak Mahallesi Kürzot bölgesine 200 tonluk dev sondaj kulesi kuruldu. Bölgede 1915'te Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı ve çekilirken kuyuyu kapattığı biliniyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 09:30

Şırnak'ta Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda alınan başarılı sondaj sonuçları, Türkiye'nin petrol ihtiyacında önemli bir rol oynarken bu defa çalışmalar Van'da yoğunlaştı.

GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Muradiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımda yer alan dağın eteklerinde başlatılan çalışmalar, zorlu coğrafyaya rağmen tüm hızıyla sürüyor. Bölgede güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları da 24 saat esasına göre nöbet tutarak saha çalışmalarına eşlik ediyor.

Günlük 5 ton petrol çıkan kuyu kapatılmış! Van'da dev sondaj başlıyor

200 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Günlük 5 ton petrol çıkan kuyu kapatılmış! Van'da dev sondaj başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde TPAO ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan sahada yaklaşık 200 personel görev yapıyor. Bölgedeki çalışmaların dört mevsim boyunca aralıksız süreceği bildirildi. Bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceleyen Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, süreci yakından takip etti.

"RUSLAR GÜNLÜK 5 TON PETROL ÇIKARMIŞ"

Konuya ilişkin konuşan AK Parti Van İl Başkanı Arvas, bölgenin tarihi olarak da petrol geçmişine sahip olduğunu belirtti. Arvas, "Muradiye ilçemize 25 kilometre mesafedeki Beşparmak-Kürzot bölgesi, Özalp sınırlarımız içerisinde yer alıyor. 1915 Rus-Ermeni istilası döneminde Ruslar tarafından burada günlük 5 ton petrol çıkarıldığı ve buradan çekildiği sırada kuyunun üzerini kapattıkları biliniyor. Bugün bile derenin dibinde o dönemki faaliyetlerin izlerine rastlanabiliyor. Çıkarılan petrol o dönemde Van Gölü üzerindeki teknelerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde kullanılmış" dedi.

Günlük 5 ton petrol çıkan kuyu kapatılmış! Van'da dev sondaj başlıyor

BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına iki yıl önce sundukları raporla birlikte bölgede yapılan uydu taramaları ve hazırlıkların ardından, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla sondaj çalışmalarının başlatıldığını belirten Arvas, "200 tonluk kuleyle 1050 metre derinliğe inilerek petrol aranıyor. Kaliteli ve yüksek graviteye sahip petrol bulunması durumunda, ülkemiz ekonomisine ve bölge istihdamına önemli katkılar sağlanacaktır" diye konuştu.

Günlük 5 ton petrol çıkan kuyu kapatılmış! Van'da dev sondaj başlıyor

Sahada elde edilecek veriler, başka bölgelerde yapılacak sondajlar için yol gösterici olacağını vurgulayan Arvas, "Çatak bölgemizde de petrol, maden ve sıcak su kaynaklarımız mevcut. İnşallah, terörden uzak bir dönemde bu kaynakları ekonomimize kazandıracağız. Bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

Şırnak Gabar Dağı'nda günlük ne kadar petrol üretiliyor?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki günlük petrol üretiminin 78 bin varile ulaştığını Mart 2025 itibarıyla bildirdi.

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