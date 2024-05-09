Günlük bin 500 TL'ye çalıştıracak işçi bulamıyor: Bahçe meyve dolu ama toplayacak adam yok

09 May 2024 10:29 - Güncelleme : 09 May 2024 10:37

Kahramanmaraş'ta yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, emekli olduktan sonra bağ evinin bahçesiyle ilgilenmeye başladı. Kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını aktaran Uludağ, günlük ortalama bin ile bin 500 TL arasında yevmiye ile işçi bulamamaktan dert yandı.

"DEPREMDEN SONRA ÇALIŞTIRACAK ADAM BULAMIYORUZ"

Bahçede bu yaşına rağmen kendisinin çalıştığını belirten Uludağ, “Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz. Eskiden Kahramanmaraş’ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, “Benim yaşım 60’ı geçti, ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim” değerlendirmesinde bulundu.